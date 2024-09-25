長天期債券ETF產品 交投熱絡
市場期盼的聯準會降息循環日前啟動，債券交易熱絡下，也帶動債券ETF買氣。觀察9月來成交熱絡債券，投等債、公債前五強日均成交量皆達萬張以上。
截至24日止，9月以來整體債券ETF（不含槓反）續增近1,100億元，共計有18檔產品日均量都在萬張以上，市場交投熱絡，又由以長天期投資等級債ETF、長天期美債ETF最受青睞。
觀察9月以來日均成交量較熱絡債券ETF，以掛牌數量最多的投等債ETF來看，截至24日，成交量前五名日均量都逾2萬張，以群益ESG投等債20+（00937B）近8.7萬張最多，市場關注熱度高。中信優息投資級債成交量居次，日均量近3.8萬張；近期因聯準會啟動降息備受關注的公債ETF，日均量前五大產品也都超過1.8萬張，多為20、25年期以上美債ETF，以國泰20年美債成交狀況最為熱絡。
群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，根據EPFR資金流向，公債殖利率下降的前景將有利整體債市，搭配降息循環啟動，穩健資金持續流入投等債，在殖利率仍具吸引力及市場尚存不確定性下，特別是美國總統大選結果出爐前股市波動可能加劇，然投等債無論選前或選後的表現都相對持穩，故資金動能可望繼續推升投資級債，值得關注。
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