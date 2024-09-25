台股半導體ETF商品 喊衝

繼美國降息2碼確立、中國24日降準、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金湧向風險性資產，在基本面最佳的亞洲股市，，台股昨（25）日表現亮眼，尤其資金重新聚焦半導體股及半導體ETF。投信法人建議拉回低接或定期定布局。

台股昨天大漲329.82點，指數帶量重返季線，營造第4季多方氣勢，其中半導體股表現脫穎而出，多檔半導體ETF單日漲幅更超越大盤表現。法人表示，昨日台積電重返千元，加權指數價漲量增延續短多趨勢，未來在美、中兩國股市維持多方態勢下，台股有望由權值股領軍繼續上攻，資金將重新聚焦受惠AI、高效能運算及雲端產業等需求暢旺的題材，以及消費性電子新品備貨效應啟動後的電子利基股。

新光臺灣半導體30 ETF經理人詹佳峯表示，近期市場氣氛轉佳，唯11月美總統大選選舉結果，以及未來中美兩國政策博奕等，仍是不確定因素，建議投資人現階段挑選電子股進場布局，不妨著眼於中長線前景暢旺的AI半導體績優股。尤以全球半導體股受惠AI市場需求強勁驅動，先進製程及封裝技術優勢將磁吸重視基本面的機構法人資金回補，加上歷年9月為半導體股價低迷效應刺激，不少中長線投資人趁9月開始低接，搶先在第4季波段行情前卡位。

台新美日台半導體基金經理人蘇聖峰指出，預估2030年全球半導體年銷售額較2023年翻倍，主要成長動能來自AI人工智慧、資料中心、車用電子等應用，成長趨勢明確。

詹佳峯強調，美國9月在可能軟著陸下啟動降息循環，科技股受惠，將繼續扮演成長股的領頭羊。