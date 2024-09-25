陸港股ETF 強勢演出

中國人行宣布系列刺激政策，陸港股市連兩天上演慶祝行情，再度擄獲國際投資專家目光。投信法人目前對陸股復甦看法仍見紛歧，樂觀者認為，中國向市場傳遞積極的寬鬆訊號以支持股市態度明確，有利提振市場信心，陸股ETF有望續揚。

陸港股ETF股價昨（25）日持續強勢演出，包辦上市ETF漲幅前十名，超越同樣上演強勢彈升的台股ETF；以原型陸港股ETF來看，元大寶滬深單日漲幅3.7%居冠，元大上證50以3.58%排名第二，國泰中國A50、富邦深100等漲幅也超過3%。

陸港股原型ETF含息績效 圖／經濟日報提供

陸港股ETF大漲原因來自中國人行24日大動作宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，預計向金融市場釋出資金約人民幣1兆元，同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是2015年8月以來，人行再度祭出「雙率雙降」，以確保中國大陸今年可維持5%的經濟成長率目標。

利多政策刺激大陸A股三大指數24日大漲逾4%後，昨天再接再厲，盤中漲幅逾2%，港股也一度大漲逾500點，最高達19,578點，有挑戰2萬點整數關卡企圖。

中信中國高股息（00882）經理人葉松炫分析，美國上周啟動降息2碼，在兩國利差不會進一步擴大下，中國人行的貨幣政策也多出一點籌碼，此次睽違九年再次雙率雙降，有助增添市場資金流動性，激勵陸港股市上漲；加上日前頒布的新國九條政策，要求企業提高股東回報並增發股息，在利率環境走低下，中長線資金可望加速轉向高股息特性的股票，也帶動聚焦高股息成分股的陸股ETF近月來強勢。

大陸為了救市，已陸續推出多次刺激方案，但外界認為力道不足。不過，復華滬深ETF經理人廖崇文表示，中國官方此次力道有別以往，加以目前A股估值位處歷史底部，將可提高資金回流A股的吸引力。

中信中國50 ETF經理人陳雯卿也表示，人行首次創設結構性貨幣政策工具，有助增加股市流動性。目前中國互換便利首期操作規模是5,000億元，未來還可視情況擴大規模。

不過，廖崇文提醒，整體來看，預期本次寬鬆政策有短期托底效果，但對中國經濟基本面的改善效果可能有限，官方仍須透過大規模的財政政策，帶動民間與企業消費信心復甦，才有望促進經濟基本面修復、重振A股市場表現。