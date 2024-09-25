陸港股ETF 強勢演出

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
大陸股市示意圖。 路透
大陸股市示意圖。 路透

中國人行宣布系列刺激政策，陸港股市連兩天上演慶祝行情，再度擄獲國際投資專家目光。投信法人目前對陸股復甦看法仍見紛歧，樂觀者認為，中國向市場傳遞積極的寬鬆訊號以支持股市態度明確，有利提振市場信心，陸股ETF有望續揚。

陸港股ETF股價昨（25）日持續強勢演出，包辦上市ETF漲幅前十名，超越同樣上演強勢彈升的台股ETF；以原型陸港股ETF來看，元大寶滬深單日漲幅3.7%居冠，元大上證50以3.58%排名第二，國泰中國A50、富邦深100等漲幅也超過3%。

陸港股原型ETF含息績效 圖／經濟日報提供
陸港股原型ETF含息績效 圖／經濟日報提供

陸港股ETF大漲原因來自中國人行24日大動作宣布降準、降息、降存量房貸利率與房貸頭期款比例等多項貨幣寬鬆措施，預計向金融市場釋出資金約人民幣1兆元，同時降低人行政策利率，引導貸款和存款利率同步下調。這是2015年8月以來，人行再度祭出「雙率雙降」，以確保中國大陸今年可維持5%的經濟成長率目標。

利多政策刺激大陸A股三大指數24日大漲逾4%後，昨天再接再厲，盤中漲幅逾2%，港股也一度大漲逾500點，最高達19,578點，有挑戰2萬點整數關卡企圖。

中信中國高股息（00882）經理人葉松炫分析，美國上周啟動降息2碼，在兩國利差不會進一步擴大下，中國人行的貨幣政策也多出一點籌碼，此次睽違九年再次雙率雙降，有助增添市場資金流動性，激勵陸港股市上漲；加上日前頒布的新國九條政策，要求企業提高股東回報並增發股息，在利率環境走低下，中長線資金可望加速轉向高股息特性的股票，也帶動聚焦高股息成分股的陸股ETF近月來強勢。

大陸為了救市，已陸續推出多次刺激方案，但外界認為力道不足。不過，復華滬深ETF經理人廖崇文表示，中國官方此次力道有別以往，加以目前A股估值位處歷史底部，將可提高資金回流A股的吸引力。

中信中國50 ETF經理人陳雯卿也表示，人行首次創設結構性貨幣政策工具，有助增加股市流動性。目前中國互換便利首期操作規模是5,000億元，未來還可視情況擴大規模。

不過，廖崇文提醒，整體來看，預期本次寬鬆政策有短期托底效果，但對中國經濟基本面的改善效果可能有限，官方仍須透過大規模的財政政策，帶動民間與企業消費信心復甦，才有望促進經濟基本面修復、重振A股市場表現。

延伸閱讀

人行再放水滬港台股續漲 但其餘亞股買氣後繼無力開高走低

大陸鐵礦價單日大漲4.2%、鋼價漲2%以上 中鋼樂見

中國人行祭出救市三猛藥 法人點名六檔受惠股

油價走揚 台塑大漲逾4%重回50元、領漲塑化類股

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

陸港股ETF 強勢演出

中國人行宣布系列刺激政策，陸港股市連兩天上演慶祝行情，再度擄獲國際投資專家目光。投信法人目前對陸股復甦看法仍見紛歧，樂觀...

台股半導體ETF商品 喊衝

繼美國降息2碼確立、中國24日降準、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金湧向風險性資產，在基本面最佳的亞洲股市，，...

長天期債券ETF產品 交投熱絡

市場期盼的聯準會降息循環日前啟動，債券交易熱絡下，也帶動債券ETF買氣。觀察9月來成交熱絡債券，投等債、公債前五強日均成...

牛市爆發熊市防禦⋯00961高息高成長 現在卡位台股最合適！

00961 其選股策略基於ICE台灣ESG高息指數編製規則，運用多層次的選股流程，優化投資標的，讓投資者在穩健配息的同時，也享有長期的成長潛力。

第4季台股多頭先鋒 半導體ETF喊衝

繼美國降息2碼確立、中國大陸24日降準、降息、降房貸利率等三降猛救市，掀起全球資金湧向風險性資產，其中，具基本面佳的亞洲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。