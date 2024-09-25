牛市爆發熊市防禦⋯00961高息高成長 現在卡位台股最合適！

隨著美國聯準會降息2碼，台股連漲兩天，9/23上漲126.11點至22,285.53點，逼近季線22,335點。台股支撐力來自包括外資買盤回流、投信買超、台積電強勢、成交量回升及第四季傳統旺季。

全球資金回流新興市場，市場五力因素，包含利率、企業獲利、資金流向、政策支持、全球市場動向，推動台股基本面強勁反彈。

在此背景下，投資者關注具成長潛力與穩定現金回報的ETF，迎接多頭行情。

FT 臺灣永續高息（00961）正好結合這兩大需求，高股息與高成長，成為搶先布局的理想選擇。00961採月配息策略，年化配息率達9.52%滿足高息需求，其追蹤ICE台灣ESG高息指數編製結合高股東權益報酬率（ROE），提供增長潛力，成為投資者青睞。

牛市爆發與熊市抵禦，00961靠多層次選股策略達成

00961 其選股策略基於ICE台灣ESG高息指數編製規則，運用多層次的選股流程，優化投資標的，讓投資者在穩健配息的同時，也享有長期的成長潛力。其不集中於特定產業，涵蓋30檔成分股。個股權重最高10%，最低僅0.05%，涉及AI科技、半導體、金融保險、建材營建、航運、食品、紡織及文創等未來多元趨勢產業，有效降低單一產業波動風險。

1.流動性篩選：以全臺上市櫃企業為母體，選出日均成交值大於新台幣1億元，且過去三個完整月份中每個月至少交易一天的企業。 2.獲利性與ESG篩選：找出過去一年ROE>0（若符合條件的股票小於70檔，則放寬篩選標準，以ROE由大到小排序，依序選出70檔股票符合條件為止）及Sustainalytics ESG風險評分小於30者。 3.依成長性調整股票權重：一年兩次（五月、11月）的股票權重調整與分配，按最新公告股利率進行排序，並依ROE季成長率加權調整，最後篩選出30檔成分股。通過提前布局優質成長股，同時兼顧股利與資本增值潛力。

因此00961得以獲得高股息，且在牛市中具備更高增長潛力，超越大盤和其他高息指數；而在熊市中，憑藉嚴謹的風險管理，展現卓越防禦能力。

結論：00961高股息與ESG策略，投資者搶先卡位

在全球投資趨勢日益強調ESG下，ESG概念包括環境保護、社會責任及企業治理，被視為一間企業的經營指標。金管會要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，必須編制和申報永續報告書，代表ESG已勢在必行。00961採月配息策略，其結合高配息與ESG、ROE選股策略，年化配息率達9.52%，並擁有優異的價格表現，超越多數主流ETF。隨著台股進入多頭行情，00961提供穩定現金流與可持續發展潛力，成為市場回暖中的理想投資標的。

00961募集期為9/25-9/27，發行價10元，入場門檻低，適合投資者提前卡位。