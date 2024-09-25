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00960單日狂飆「兩根漲停板」19.84％！ 專家示警：溢價收斂再買不然明天恐變驚嚇200％

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

00960掛牌到今天也不過是第4天，結果股價漲了27%，光今天單一交易日就漲了20%，真的太誇張了！

究竟什麼原因？怎麼ETF比成分股還會漲？

答案是被散戶買到「大幅溢價」啦！

昨天溢價2%，股添樂提醒大家不要追高，我也沒想到，今天居然會溢價20%，漲得我灰頭土臉。

也許你好奇了？明天會不會溢價200%？

這邊我肯定地跟你說，絕對不可能！如果有，也是你的驚嚇指數200%，為什麼捏？

因為它隨時有可能溢價大幅收斂！要是你追在溢價20%，隨時有可能驚嚇200%！

為什麼這檔ETF溢價這麼誇張？

主要由於成分股除了台灣之外，還包含美國、日本、丹麥、挪威、南韓、歐洲等交易所的股票，ETF短時間湧入大量散戶，造市商一時無法供應相對應的籌碼，所以才會有這麼明顯的溢價。

至於散戶為何大量湧入這檔ETF？有人說是股添樂「喊水會凍結」，其實誤會大了，我的影響力並沒有這麼高！否則這麼多年來，儘管股添樂時時高喊「阿姨我不想努力了」，為何至今仍努力天天發文、周周發片呢？

回到主題，這檔ETF為何突然爆紅？

我的理解，主要是最近航運類股是真的強，我在上周末影音已經有提到，接下來貨運旺季、美東碼頭罷工、紅海衝突可能延續到明後年等因素，都強化了貨櫃航運短期運價走升的預期。

如果我們看最近台股幾檔貨櫃航運指標股就知道了，近3個交易日長榮漲11%、陽明漲11%、萬海漲23%，散戶自然也嗅到這股航運商機。

但這3檔股票最具代表性的長榮要200塊，最便宜的陽明也要70塊，反觀標榜一籃子航運龍頭的00960，昨天收盤價甚至比台股最便宜的航運股台船(2208)還要低，長榮還是第一大持股，自然會吸引散戶大量湧入。

儘管00960大幅溢價，不過觀察00960的淨值，僅僅４個交易日就從15塊爬到15.92，說明這檔ETF並不是「無基之彈」，不過相較之下散戶的買盤更驚人罷了。

所以空手者，不要急！等溢價收斂要買再買，還在車上的，短線挑個良辰吉時獲利了結，4天賺人家大半年的價差，很划算了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 季配息 成分股 罷工 貨櫃 長榮

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