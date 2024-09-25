東京電玩展00878也能「參一咖」！ 也有金融題材、產業較其他高股息ETF更均衡

全球遊戲玩家已超過30億人，電玩愛好者不在少數，玩家們一定都知道亞洲年度最大的遊戲展會──2024東京電玩展，即將在明天登場，活動召集787家企業參加，將展出最新的電競產品，現場玩家可以親自體驗，吸引眾多電玩愛好者遠赴日本，帶動相關台廠供應鏈話題滿滿，國泰永續高股息（00878）成分股中即有電競概念股，繼黑悟空話題後，再引市場關注。

這次會參加東京電玩展的產業，包含家用電視遊樂器、線上/PC遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、大型機台等周邊設備及電競相關等產業，微星、技嘉、緯創等電競概念股有望受惠，連帶讓成分股當中持有電競族群的ETF，包括00878、復華台灣科技優息（00929）、富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881），再添成長動能。

專家指出，00878國泰永續高股息原本就是台股ETF第一名的人氣王，基金主要挑選邏輯著重高股息跟ESG表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，四年來基金表現亮眼，目前最新規模突破3,248億，為高股息ETF規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍，成分股當中包含電腦及周邊設備類股22.28%，以及24.88%的半導體類股，還有金融題材，產業較其他高股息ETF來的均衡，近四季配息越配越好，適合投資人長線布局。

市場專家也說，近年來電競蓬勃發展，不僅已是重要國際賽事之一，也讓歷經低谷的PC產業重新抬頭，根據全球電競運動市場的預測數據顯示，估計2024年電競規模為21.1億美元，預計到2029年將達到52.7億美元，在預測期內（2024-2029年）年複合成長率為20.05%。如今再搭上AI旋風，AI PC的發展可視為總體處理器效能的提升，將帶動電競筆電效能同步升級，高股息ETF的霸主00878這次搭上這波熱潮，後市發展受到期待。

多檔成分股有電競概念股的ETF搭電玩展議題討論度提高

資料來源：Cmoney,2024／9／24

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