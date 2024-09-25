快訊

以色列無差別攻擊殺紅眼 美國無作為背後的現實考量

新聞幕後／李四川攻新北在即？北市第三副市長選他考量曝光

東京電玩展00878也能「參一咖」！ 也有金融題材、產業較其他高股息ETF更均衡

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

全球遊戲玩家已超過30億人，電玩愛好者不在少數，玩家們一定都知道亞洲年度最大的遊戲展會──2024東京電玩展，即將在明天登場，活動召集787家企業參加，將展出最新的電競產品，現場玩家可以親自體驗，吸引眾多電玩愛好者遠赴日本，帶動相關台廠供應鏈話題滿滿，國泰永續高股息（00878）成分股中即有電競概念股，繼黑悟空話題後，再引市場關注。

這次會參加東京電玩展的產業，包含家用電視遊樂器、線上/PC遊戲、掌上型遊戲、手機遊戲、大型機台等周邊設備及電競相關等產業，微星、技嘉、緯創等電競概念股有望受惠，連帶讓成分股當中持有電競族群的ETF，包括00878、復華台灣科技優息（00929）、富邦科技（0052）、國泰台灣5G+（00881），再添成長動能。

專家指出，00878國泰永續高股息原本就是台股ETF第一名的人氣王，基金主要挑選邏輯著重高股息跟ESG表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，四年來基金表現亮眼，目前最新規模突破3,248億，為高股息ETF規模最大、受益人最多、定期定額戶數最高的多項冠軍，成分股當中包含電腦及周邊設備類股22.28%，以及24.88%的半導體類股，還有金融題材，產業較其他高股息ETF來的均衡，近四季配息越配越好，適合投資人長線布局。

市場專家也說，近年來電競蓬勃發展，不僅已是重要國際賽事之一，也讓歷經低谷的PC產業重新抬頭，根據全球電競運動市場的預測數據顯示，估計2024年電競規模為21.1億美元，預計到2029年將達到52.7億美元，在預測期內（2024-2029年）年複合成長率為20.05%。如今再搭上AI旋風，AI PC的發展可視為總體處理器效能的提升，將帶動電競筆電效能同步升級，高股息ETF的霸主00878這次搭上這波熱潮，後市發展受到期待。

多檔成分股有電競概念股的ETF搭電玩展議題討論度提高

資料來源：Cmoney,2024／9／24
資料來源：Cmoney,2024／9／24

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

0052富邦科技 00878國泰永續高股息 00881國泰台灣5G+ 00929復華台灣科技優息ETF

延伸閱讀

00960飆漲至19.06元、漲幅逾15%！財經雪倫：股價波動高最適合定期定額

台積電（2330）再次站上1000元！ 狄驤：之前逢低布局不少人還認為我在接刀子

00919持有143張除息後帳上虧損29萬！ 小師傅：我期待繼續下跌能再買

00919資金集中買進…繼00878後領息破2萬標的！ 鐵蛋：月底0056配息數字將開獎

相關新聞

00960飆漲至19.06元、漲幅逾15%！財經雪倫：股價波動高最適合定期定額

前幾天財經雪倫在FB分享巿值ETF、產業ETF這類價格波動高的產品適合用定期定額扣款再搭配逢低加碼會有很不錯的效果。

先別追了…00960盤中一度溢價高達20％！ 專家：我以為散戶買ETF會看折溢價

昨天溢價2%，今天溢價20%，標榜一籃子全球航運股的00960上市4天漲4塊。

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

00961流動性、ROE篩選…挑出高配息高成長標的！蜜蜂爹：相比00960更喜歡這檔

高股息最令人詬病的一點是...「如果沒有填息，每次配息只是左手換右手」，不過高股息產品百百種，要怎麼挖掘值得投資的產品，避免陷入一種高配息但無法填息的窘境呢？

東京電玩展00878也能「參一咖」！ 也有金融題材、產業較其他高股息ETF更均衡

00878國泰永續高股息原本就是台股ETF第一名的人氣王，基金主要挑選邏輯著重高股息跟ESG表現優異的企業，組成台灣龍頭企業資優班，四年來基金表現亮眼...

00961「第三代」高股息ETF、月配息、10元發行價！ 老牛分析：ROE作為關鍵指標

「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息（00961）」號稱是：第三代高股息ETF，又有什麼特別之處呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。