00960飆漲至19.06元、漲幅逾15%！財經雪倫：股價波動高最適合定期定額

＊編按：野村全球航運龍頭（00960），昨日收盤價15.93，今（25）日開盤16.40元，盤中最高一度飆漲至19.06，漲跌幅達15.07%。

前幾天財經雪倫在FB分享巿值ETF、產業ETF這類價格波動高的產品適合用定期定額扣款再搭配逢低加碼會有很不錯的效果。

好幾位雪友私訊請我用實例說明，好喲～財經雪倫寵雪友，有問必答！

我就以先前一直請雪友觀看的影片主角00960為例，其實這支影片下方有好幾則留言提到：這檔不行因為風險太高⋯⋯，總之幾乎沒什麼正面評價。

財經雪倫想有可能是先前航運股的經驗及印象讓大家對「航運」二個字有不好的觀感。

影片提到00960，投資全球航運龍頭，不是只有投資台灣。

我們過往覺得沒什麼的航運，在疫情期間擔任起世界經濟大動脈的重要角色。

大家可以觀察，過去幾乎是一片死寂的航運股股價在疫後都上漲，即使近幾年有回檔，但也回不到當年的價格。

我還記得我媽媽很久、很久以前買過陽明，有一天她請我幫她處理陽明的股票。

我好奇問她買多少？她說：「好像10塊多一點吧！」

我問她要賣多少？她回我：「10多塊。」

天啊！我媽持有陽明這麼多年，竟然買賣價格差不多。

9月24日陽明收盤價67.6元，即使近幾年歷經盤整，最低股價也差不多40多元。大家覺得它再回到10多元的機會高嗎？

00960成分股涵蓋全球龍頭的航運，包括油輪、貨輪等，陽明海運只是其中一個小分子。

財經雪倫覺得股價活潑的產品很適合定期定額，因為平均持有成本才會漂亮！

舉例來說，A、B二檔ETF每月定期定額扣款連續5個月：

A檔ETF：股價波動較高，平均成本14.90元 B檔ETF：股價波動較低，平均成本15.09元

(以上為舉例說明，非真實案例)

雪友看到了嗎？股價波動高的特質有利平均成本，不過換個角度從巿值總資產來看，B檔ETF會較高。

股價有漲有跌，要看雪友在意的是哪個部份？對於長期持有的標的我在意的是持有成本。

投資ETF獲利可以很簡單，選對標的、定期定額、Action就完成了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。