00961流動性、ROE篩選…挑出高配息高成長標的！蜜蜂爹：相比00960更喜歡這檔
高股息選股指標
大家好我是蜜蜂爹，這集來聊聊「高股息的選股指標」。
高配息股票或高股息ETF絕對是國人超愛的產品！畢竟定期定額人氣排行前10名就有５名是高股息ETF產品，就算大家都知道長期報酬算下來，高股息ETF的報酬會略輸給市值型ETF，但高股息依舊是很多朋友熱愛的產品！
但高股息最令人詬病的一點是...「如果沒有填息，每次配息只是左手換右手」，不過高股息產品百百種，要怎麼挖掘值得投資的產品，避免陷入一種高配息但無法填息的窘境呢？
爹今天分享3個常用指標，非絕對指標，但可以參考！
1.挑選ROE>0的企業
2.股利發放率
3.股息成長率
剛好最近有兩檔IPO的產品，趁機抓來分享給大家！
兩檔比較下來，爹對00961相對有興趣，分享一下選股邏輯
00961的選股邏輯
母體是從所有臺灣上市與上櫃公司，進行以下篩選：
1.流動性篩選：日均成交值大於一億，且過去三個完整月分中每個月至少交易一天
2.獲利性篩選：過去12個月ROE須為正數，若符合條件的股票少於70檔，則放寬篩選標準，以ROE由大到小排序，依序選出70檔股票符合條件為止
3.ESG篩選：Sustainalytics ESG 風險評分低於30
4.依照股利率乘以市值作為成分股第一層排序，選出70檔個股、再依股利率作為成分股第二層排序，接著根據個股的ROE年成長率大者賦予更大權重及排序，最終選出30檔個股
結論
蜜蜂爹自己對00960的航運主題較沒興趣（並不是說這檔不好唷！），而對00961的選股邏輯還算感興趣，也可以到富蘭克林官網下載公開說明書！沒記錯的話它是在9/25進行募集，預計掛牌日為10/15，爹
認為每一檔ETF都可以去了解一下它的選股邏輯與成分股內容，有助於對自己的配置有不一樣的想法！
爹要提醒IPO需留意事項：
1.因無歷史數據，公開說明書的追蹤指數僅為操作目標，報酬仍可能因各項因素偏離標的指數報報酬
2.剛上市的股票／ETF可能交易量較低，會影響流動性
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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