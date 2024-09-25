00961「第三代」高股息ETF、月配息、10元發行價！ 老牛分析：ROE作為關鍵指標

FT臺灣永續高息ETF（00961）

個股近年波動較大，老牛也發現越來越多投資人，不只是喜歡投資ETF來分散風險；也喜歡結合ESG永續投資主題。「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息（00961）」號稱是：第三代高股息ETF，又有什麼特別之處呢？就讓老牛帶你看下去吧

中長期趨勢投資

AI、ESG都是中長期發展趨勢

能抵抗降息影響，又具備成長動能

ROE（股東權益報酬率）是最關鍵的指標

00961獨特篩選規則

1.流動性篩選

日均成交值大於新台幣1億元 過去三個完整月分中，每個月至少交易一天

2.獲利性篩選、ESG篩選

過去一年 ROE>0 Sustainalytics ESG風險評分小於30

3.依成長性調整股票權重

5月：依股利排序再給予ROE年成長大者更大權重 11月：依ROE季成長率對股利率作加權排序

00961追蹤「ICE 臺灣ESG高息指數」，以ROE為篩選機制的高股息進化版。

追蹤指數表現

「ICE 臺灣ESG高息指數」表現優異，長期投資可享有成長帶來的額外報酬。

前十大成分股

1.聯發科

2.鈊象

3.長榮航

4.瑞儀

5.可成

6.聯詠

7.遠東新

8.玉山金

9.統一

10.京城銀

00961現在前十大成分股當中，多數為老牛追蹤的私藏抱緊股。

老牛總結

雖然高股息ETF種類繁多，但00961以ROE作為關鍵指標，留下真正獲利良好的企業，除了更有獲利底氣外，同時具有優秀的成長性。

00961透過獨特的ROE篩選制度，汰弱留強。5月時，依照最新公布的股利納入高息股，針對ROE正成長股加大權重，拚高息高填息；11月時，針對季ROE加權成長率排序，超前部署具有高息與價格成長潛力黑馬股。

00961身為第三代高息ETF生力軍，同樣以10元發行、月配息機制、並且具備收益平準金，即將要在9/25日開始募資。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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