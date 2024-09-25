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00961「第三代」高股息ETF、月配息、10元發行價！ 老牛分析：ROE作為關鍵指標
FT臺灣永續高息ETF（00961）
個股近年波動較大，老牛也發現越來越多投資人，不只是喜歡投資ETF來分散風險；也喜歡結合ESG永續投資主題。「富蘭克林華美臺灣ESG永續高息（00961）」號稱是：第三代高股息ETF，又有什麼特別之處呢？就讓老牛帶你看下去吧
中長期趨勢投資
AI、ESG都是中長期發展趨勢
能抵抗降息影響，又具備成長動能
ROE（股東權益報酬率）是最關鍵的指標
00961獨特篩選規則
1.流動性篩選
日均成交值大於新台幣1億元
過去三個完整月分中，每個月至少交易一天
2.獲利性篩選、ESG篩選
過去一年 ROE>0
Sustainalytics ESG風險評分小於30
3.依成長性調整股票權重
5月：依股利排序再給予ROE年成長大者更大權重
11月：依ROE季成長率對股利率作加權排序
00961追蹤「ICE 臺灣ESG高息指數」，以ROE為篩選機制的高股息進化版。
追蹤指數表現
「ICE 臺灣ESG高息指數」表現優異，長期投資可享有成長帶來的額外報酬。
前十大成分股
1.聯發科
2.鈊象
3.長榮航
4.瑞儀
5.可成
6.聯詠
7.遠東新
8.玉山金
9.統一
10.京城銀
00961現在前十大成分股當中，多數為老牛追蹤的私藏抱緊股。
老牛總結
雖然高股息ETF種類繁多，但00961以ROE作為關鍵指標，留下真正獲利良好的企業，除了更有獲利底氣外，同時具有優秀的成長性。
00961透過獨特的ROE篩選制度，汰弱留強。5月時，依照最新公布的股利納入高息股，針對ROE正成長股加大權重，拚高息高填息；11月時，針對季ROE加權成長率排序，超前部署具有高息與價格成長潛力黑馬股。
00961身為第三代高息ETF生力軍，同樣以10元發行、月配息機制、並且具備收益平準金，即將要在9/25日開始募資。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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