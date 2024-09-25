00922隨大盤一路向北…過去一年投入報酬竟高達41.7％！ 傳承00878優良血統

美國四大指數昨收漲，加上輝達最強晶片即將出貨，台積電今日盤中重返千元俱樂部，市場歡聲雷動，連帶市值型ETF包括國泰領袖50（00922）也翻紅向上，下周一就要公布本年度第二次配息金額的00922，成分股就有三成的台積電，還有兩大權值王鴻海跟聯發科強強聯手，ETF股價受到市場期待。

法人分析，統計2013年以來至今，台股大盤在第4季的報酬表現最佳，進場3個月的報酬率達到4.9%，6個月的報酬率有9.2%，正報酬勝率高達9成！

進一步觀察市值型ETF，其中進化型的00922，近一周漲幅就超過3%，表現相當亮眼，去年初才發行的00922，有別於傳統的市值型ETF，只著重於企業規模大小，00922傳承00878的優良血統，同樣身為國際指數領導品牌MSCI的旗下大作，由市值代表性出發，高度跟隨台灣加權指數表現，再加入低碳分數的巧思，更能捕捉台灣追求零碳趨勢的高成長企業。

也因為指數規則優於傳統市值型ETF，00922以新兵之姿，甫出市場即躍居為定期定額戶數的前20大，羨煞200多檔ETF。

00922網羅台股50大龍頭企業，有超過五成是半導體及電腦電子類股、以及金融或汽車產業，ETF最新價位是21元左右，相比其他市值型來的更加親民，適合年輕的小資族長時間定期定額投入。

根據投信官網試算，若1年前投入10萬持有00922，截至目前已累積141,702元，報酬率高達41.70%（試算期間為2023/09/25 至 2024/09/24），相當可觀，如果還在考慮第四季投資標的，建議入手00922，跟著台股大盤一路往北。

00922單筆定期定額試算

資料來源：投信官網，2024／9／25

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