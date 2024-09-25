別人的利空竟是它的利多？00960五天上漲10％ 股魚：這檔做波段頗適合

九月初就跟你說了，別人的利空是00960的利多，資料都幫你整理好了給你看，航運市場的任何利空都會刺激00960的上漲！

9/20正式上市發行價15元，五天上漲10.2％...對航運指數變動有觀察的，這檔做波段頗適合。

也因為波段起伏高要定期定額也不是不可以，只是要記得這檔是產業型，適度配置就好，要重壓的話，還是以市值型為首選。

月初講解的影片：

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