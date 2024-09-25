別人的利空竟是它的利多？00960五天上漲10％ 股魚：這檔做波段頗適合
九月初就跟你說了，別人的利空是00960的利多，資料都幫你整理好了給你看，航運市場的任何利空都會刺激00960的上漲！
9/20正式上市發行價15元，五天上漲10.2％...對航運指數變動有觀察的，這檔做波段頗適合。
也因為波段起伏高要定期定額也不是不可以，只是要記得這檔是產業型，適度配置就好，要重壓的話，還是以市值型為首選。
月初講解的影片：
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言