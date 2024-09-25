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別人的利空竟是它的利多？00960五天上漲10％ 股魚：這檔做波段頗適合

聯合新聞網／ 股魚
台股示意圖。中央社記者郭日曉攝
台股示意圖。中央社記者郭日曉攝

九月初就跟你說了，別人的利空是00960的利多，資料都幫你整理好了給你看，航運市場的任何利空都會刺激00960的上漲！

9/20正式上市發行價15元，五天上漲10.2％...對航運指數變動有觀察的，這檔做波段頗適合。

也因為波段起伏高要定期定額也不是不可以，只是要記得這檔是產業型，適度配置就好，要重壓的話，還是以市值型為首選。

月初講解的影片：

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00960野村全球航運龍頭息收ETF 季配息

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