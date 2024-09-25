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00944收復15塊…低調但不弱！ 死忠股迷：同梯唯一最先站回發行價的

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

＊原文發文時間為9月24日

恭喜00944華麗收復15塊！

目前00944是同梯商品中第一檔重回發行價的高股息ETF

雖然00944很低調，但是它並不弱，我就喜歡這樣的特質。

「低調，才是最牛逼的炫耀」

現在我看好00944在站穩15塊後，會陸續用走勢超車其它高股息ETF。

有人嫌棄它配息小氣、嫌棄它怎樣都離不開發行價，不過都忽略了主要是這段期間大盤表現不怎麼樣。

今天台股站上季線，如果順利走出一個波段，很高機會看到00944走出亮麗表現。

15塊的00944如果你覺得它爛，到了17塊你就會懷疑自己的眼光；到了20塊，當你發現它跟其它同梯拉開明顯差距，你才會發現原來是自己看走眼。

抱緊！抱牢！一張都不要跑！耐心賺起來！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00944野村台灣趨勢動能高股息 ETF 月配息

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