快訊

馬來西亞為何要勾搭俄國？加入金磚的避險戰略分析

總預算案投棄權票引藍營眾怒 羅廷瑋致歉：做一個勇敢的國民黨立委

新聞眼／北檢辦案慢半拍 能挖出進口蛋黑幕？

00713、00915要ALL IN？存股達人「買入的是資產」：不必介意短期漲跌

聯合新聞網／ 林艾比
若是投資人會介意短期的股價漲跌，建議還是定期定額的方式最穩妥。股市示意圖／聯合報系資料照
若是投資人會介意短期的股價漲跌，建議還是定期定額的方式最穩妥。股市示意圖／聯合報系資料照

00915、00713現在還能買嗎？我覺得隨時都能買，但如果你問我，我會說還是定期定額吧。

今年年初，我從高股息ETF的懷抱中脫離，進入了專心投資正二。

我買正二，是直接把賣掉高股息ETF拿回來的錢，直接allin正二，後來每個月隨著月薪入帳，再每個月定期定額各1萬元給00631L、00675L及00670L。

9個月過去，因為認真考慮要離職休息，考量沒收入的情況下，我不希望自己的持股有太大波動，因此賣出正二獲利了結，並把錢轉入00713+00915。

這次轉入00713+00915，一樣是用all in的方式。

先把00713一次買到100張，後續一樣，隨著每月薪水入帳，再每月買1張00915。

這是我的習慣買入方式，不代表適合所有人。

所以每每遇到讀者問我「現在還可以買嗎？」，我都會建議他們還是定期定額。

因為會這樣問，其實就是代表他們在意股價漲跌。

關於股價漲跌，我其實不太在意。就像8月5日股市慘跌、我的帳面損益來到-49萬元，我都還是可以雲淡風輕、吃飽睡好、跟家人同事有說有笑。

因為買入都是打算長期投資，所以短期的漲跌，我是可以完全不予理會的。

因為我買入的是資產，不是股價。我在意的，只有張數。

買正二時，我在意未來它將帶給我多少資本利得。

買00713+00915，我在意它們每個月為我帶來多少股息，以及未來股價是否能逐步穩定墊高。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00713元大台灣高息低波 00915凱基優選高股息30

延伸閱讀

0050成分股逾50%都是台積電...直接買護國神山就好？網反推1組合績效大勝

都上船了？00960掛牌僅3天飆漲6.2%！今盤中觸及16元：大航海時代來臨

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

00929配息縮水、股價跌逾15%...還要存？達人：殖利率仍有10%、配0.13以上續抱

相關新聞

00713、00915要ALL IN？存股達人「買入的是資產」：不必介意短期漲跌

00915、00713現在還能買嗎？我覺得隨時都能買，但如果你問我，我會說還是定期定額吧。

00919資金集中買進…繼00878後領息破2萬標的！ 鐵蛋：月底0056配息數字將開獎

本月資金都集中火力買在00919，終於在昨天除息完畢，鐵蛋這次會領23,040元，是繼00878以來第二檔領息破兩萬的標的。

00919持有143張除息後帳上虧損29萬！ 小師傅：我期待繼續下跌能再買

持有143張00919並參加除息。除息後，我目前帳面上是虧損29萬。那之後還會買嗎？答案是：我會繼續買。

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

主動式ETF拚明年Q2掛牌 月底前有望通過母法

金管會推動亞洲資產管理中心政策，開放投信業者發行主動式、平衡型ETF，臺灣證券交易所在不到兩個月的時間內，火速修正十餘項...

今日最夯 ETF／大陸降準激勵陸港股市 00882表現亮眼

近期中國人民銀行宣布下調存款準備金率，激勵陸港股市上漲。隨著大陸利率逐步走低，企業響應新國九條政策，增加股息發放，吸引中長線資金流向具備高股息特性的股票。其中，中信中國高股息（00882）24日漲3.5%，表現亮眼。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。