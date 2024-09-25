00713、00915要ALL IN？存股達人「買入的是資產」：不必介意短期漲跌

00915、00713現在還能買嗎？我覺得隨時都能買，但如果你問我，我會說還是定期定額吧。

今年年初，我從高股息ETF的懷抱中脫離，進入了專心投資正二。

我買正二，是直接把賣掉高股息ETF拿回來的錢，直接allin正二，後來每個月隨著月薪入帳，再每個月定期定額各1萬元給00631L、00675L及00670L。

9個月過去，因為認真考慮要離職休息，考量沒收入的情況下，我不希望自己的持股有太大波動，因此賣出正二獲利了結，並把錢轉入00713+00915。

這次轉入00713+00915，一樣是用all in的方式。

先把00713一次買到100張，後續一樣，隨著每月薪水入帳，再每月買1張00915。

這是我的習慣買入方式，不代表適合所有人。

所以每每遇到讀者問我「現在還可以買嗎？」，我都會建議他們還是定期定額。

因為會這樣問，其實就是代表他們在意股價漲跌。

關於股價漲跌，我其實不太在意。就像8月5日股市慘跌、我的帳面損益來到-49萬元，我都還是可以雲淡風輕、吃飽睡好、跟家人同事有說有笑。

因為買入都是打算長期投資，所以短期的漲跌，我是可以完全不予理會的。

因為我買入的是資產，不是股價。我在意的，只有張數。

買正二時，我在意未來它將帶給我多少資本利得。

買00713+00915，我在意它們每個月為我帶來多少股息，以及未來股價是否能逐步穩定墊高。

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