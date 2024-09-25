00919資金集中買進…繼00878後領息破2萬標的！ 鐵蛋：月底0056配息數字將開獎
大家好，你的鐵蛋又來惹；鐵蛋的淨資產終於又回到七月中的水平，算是小小創新高...對，高於紀錄5千也算創新高。
這兩個月來股市上沖下洗，不知道大家還好嗎？鐵蛋自己是一直在定期定額，都沒賣掉任何一檔金雞母唷。
更新短期目標條
00878：71.9張／目標87張：82%
00919：32張／目標50張：64%
0056：13.7張／目標20張：68%
本月資金都集中火力買在00919，終於在昨天除息完畢，鐵蛋這次會領23,040元，是繼00878以來第二檔領息破兩萬的標的。
這檔鐵蛋2023年12月才開始買進，持有9個月，目前配息相當穩定，不過鐵蛋的成本均價在24.63（太晚買了），比現價還高。我會持續定期定額+下跌加碼，只要他不離，我便不棄。
0056
月底輪到0056開獎，依照00878、00919配息接連創新高，鐵蛋認為0056也會延續這股氣魄，再創配息新高，否則國內第一檔高股息ETF這塊牌匾，可能要換人扛了！
總之，前幾篇鐵蛋寫到，我有再用股票質押貸了20萬元，準備拿來買0056，鐵蛋預計會再此次除息前，買到18張。這樣保守估計，每月的現金流就會達到20,000元囉。
而這一切，都要感恩897天前，決定開始存股的自己！改變，只在你一念之間...
在這邊鐵蛋要引用星際大戰尤達的一句話：
Do. Or do not. There is no try. - Yoda
「只有做與不做，沒有試試看這種事！」
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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