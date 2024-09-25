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00919持有143張除息後帳上虧損29萬！ 小師傅：我期待繼續下跌能再買

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

我從今年6月24號開始買進00919，到9月23號時，我已經持有143張00919並參加除息。除息後，我目前帳面上是虧損29萬。那之後還會買嗎？答案是：我會繼續買。

以前剛入股市的時候，如果看到這樣的虧損，我肯定焦慮得要命、不安，但現在根本不會擔心這短期帳面上的虧損。

現在的我反而期待繼續下跌，這樣我就可以再投入，累積更多的張數。

每次配息對我來說就是降低平均成本，當成本很低的時候，我根本不用擔心股價。下跌反而是一個難得的機會，因為我知道股市空頭的時間絕對沒有多頭長。

股市從長線來看都是持續往右上發展的
你能等，幾乎好的ETF都是能獲利的

我們做的是長期投資，投資的路上是模糊的，也就是說，不要在意短期是否獲利最高，而應該希望長期的平均報酬能夠超越一般人。所以當下不是重點，反而是未來是否能夠成就好的結果才是我們追求的。

不要在每次夜深冷靜的時候，感覺來了，說好下定決心要存股，說要放十年，結果連跌幾天就到處問人：「要不要先出場？」真的不要這樣出一張嘴，這樣自己很累，旁邊的人也會很累。

所以，不管買什麼，或者你真的要存股，建議還是先了解自己是要什麼吧。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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