主動式ETF拚明年Q2掛牌 月底前有望通過母法

金管會推動亞洲資產管理中心政策，開放投信業者發行主動式、平衡型ETF，臺灣證券交易所在不到兩個月的時間內，火速修正十餘項規章，接下來將待金管會9月底前通過母法、今年底前完備法規及配套措施，預計明年第2季可望見到國內首檔主動式ETF掛牌上市。

因應開放主動式、平衡型、多資產ETF，證交所、投信投顧公會均須修訂配套措施。證交所宣布，董事會昨（24）日通過主動式ETF及被動式平衡型ETF部分修正草案，上市買賣、停止買賣、終止上市及上市費用計算等均比照現行指數股票型基金。證交所配合這項新業務，總計需修正規章多達十餘項，在昨天通過最後五個規章後，等於已全數修訂，將陳報主管機關。

主動式、被動式平衡型ETF開放進程

由於金管會法規草案9月底前才會公布，預告期為60天，依流程，金管會將待預告期過後審查證交所、櫃買中心陳報的規章訂定案。

此外，金管會先前已宣布主動式ETF資訊揭露採取「全透明」模式，業者須每日揭露成分股清單、權重。

證交所副總杜惠娟表示，後續證交所將配合修正指數審查、資訊申報、證券編碼及各項交易規範等規章，並陳報主管機關，並預計於今年底前完成電腦作業系統調整。相關法規可望於今年底前準備完備，明年開放申請，第2季「很有機會」看到首檔主動式ETF掛牌上市，快則甚至可提前至第1季。

杜惠娟表示，投信對新種業務都非常有興趣，尤其是主動式，不只國內投信，連外商投信都表達高度興趣。

投信業者磨拳擦掌準備搶下送件頭香，不過，目前尚未確定首件申請案是由主管機關或是證交所審查。按往例推測，第一件可能會由主管機關親自審查；業者申請案一旦通關，且立刻啟動募集，預料一個月後可掛牌上市。

金管會此次開放ETF新種業務，主要看到國外主動式ETF規模快速成長，主動式ETF商品特性與現行被動式ETF不同，是以基金經理人的專業判斷操作基金資產，並無追蹤、模擬或複製特定指數表現。

而被動式平衡型ETF則是在現行被動式ETF架構下，新增所追蹤的標的指數可以同時包含股票及債券，使被動式ETF產品架構更多元。