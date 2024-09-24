主動式ETF可當沖、融資券 2025年首檔問世

金管會宣布修正三項法規，有兩大重點，一、新增主動式ETF名稱「主動式交易所交易基金」並允許可做融資券與當沖，二、被動多資產ETF（指數股票型基金）需包括股票與債券，指數要標明「平衡」字樣且禁止以該指數發行槓桿或反向被動ETF。

據金管會調查，有15家投信業者均有意願進場發行主動式ETF與被動多資產ETF兩大商品，預計今年底將完成法規和系統，最快2025年有首檔新商品問世，2026年累計發行規模可望上探2,000億元。

為開放主動式ETF （主動式交易所交易基金）、及被動多資產ETF兩大新商品，金管會宣布修正三項法規，包括基金管理辦法、公說書應記載事項、及有價證券得為融資券標準，預告草案60天，預計今年底前完備。

一、新增主動式ETF基金種類並訂相關規範，主要重點包括新增主動式ETF的中文名稱為「主動式交易所交易基金」，為基金種類之一，與被動式ETF一樣，都在交易所掛牌交易的基金商品。

為做區隔，主動式ETF基金名稱需標明「主動式」字樣且投資股票或債券的主動式ETF分別適用股票型與債券型基金的規定。

比照被動式ETF，允許主動式ETF可以做融資券也可以做當沖。證期局副局長高晶萍說，主動式ETF若做信用交易，融資券擔保維持率是130%與股票交易相當。

二、被動式多重資產ETF得同時包括股票與債券，指數編製規則，應明訂股票與債券的配置比例，股債需為固定比率，固定就不能更改；指數名稱應標明「平衡」字樣，並禁以該指數發行槓桿型或反向型被動式ETF。

金管會認為開放後有三大效益，一、提供投資人多元投資商品，二、平衡國內主被動基金市場發展，三、拓展資產管理業者的業務動能，累積經理人主動投資管理的資源和能力，希望藉此吸引更多資金和人才來台，向亞洲資產管理中心目標邁進。