00961開募 賺取高息新選項

台股第3季來走勢震盪，面對尚未有明朗訊號的股市走向，分批布局市值型與高股息ETF將是投資好策略，但若想攻守兼具求穩定或者資金有限，富蘭克林華美投信即將於今（25）日開始募集的FT臺灣永續高息ETF（00961），打造高股息與重成長特色，替投資人增添高股息投資新選項。

FT臺灣永續高息ETF追蹤的「ICE臺灣ESG高息指數」，以股東權益報酬率（ROE）為重點，透過「ROE>0」篩選方式，找出真正有獲利的企業，而獲利代表公司基本面良好，這類型公司更容易在多頭時期有強勁的表現；空頭時則率先止跌反彈，正因如此，股神巴菲特曾說，若只能選擇一個指標，將毫不猶豫選擇ROE。

而透過ROE篩選只是前菜而已，FT臺灣永續高息ETF更將ROE與股利率結合進行權重排序，針對季ROE成長率高的企業加碼持有。

ICE臺灣ESG高息指數持股數為30檔，一年換股兩次，第一次是5月，依照股利率納入高息股，並針對ROE正成長股加大權重，拚高息高填息；第二次是在11月，針對季ROE加權成長率排序，超前部署具有高息與價格成長潛力的黑馬股。

在同時擁有高股利率與高成長兩大因素下，ICE臺灣ESG高息指數累積總報酬率同時領先大盤加權指數與臺灣高股息指數。以Bloomberg統計資料來看，2017年5月至2024年8月，ICE臺灣ESG高息指數累積報酬率達354%，同時期加權指數報酬率為201%、臺灣高股息指數為168%。

台股即將邁入第4季，且將迎來美國大選，從過往經驗來看，第4季台股上漲機會高，加上美國大選結束後通常股市將逐步回穩，因此現階段投資策略選擇抗波動並具回穩反彈的持股標的最佳，而要掌握此關鍵當然要選擇巴菲特所說的ROE搭配ETF分散投資風險特性，投資人關注富蘭克林華美投信今天開募的臺灣ESG永續高息ETF，現在提前卡位可望在年底賺價差，明年中則開始領息收。