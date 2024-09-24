因應開放主動式、被動式平衡型ETF 證交所配合修法

臺灣證券交易所配合主管機關政策，董事會通過修正「營業細則」及「有價證券上市審查準則」等五部上市面相關法規，其中，在主動式ETF方面開放投信得申請主動式股票ETF及主動式債券ETF；被動式平衡型ETF則開放投信申請的被動式ETF標的指數得同時投資股票及債券。修正內容涵蓋主動式ETF及被動式平衡型ETF的上市買賣、停止買賣、終止上市及上市費用計算等相關規範，原則比照現行被動式ETF規定。

證交所將配合修正指數審查、資訊申報、證券編碼及各項交易規範等規章，並陳報主管機關，並預計於今年底前完成電腦作業系統調整，期能於2025年迎接首檔主動式ETF及被動式平衡型ETF上市掛牌交易。

證交所表示，為利投資人及發行業者充分了解新商品相關知識及規範，證交所將持續透過專題報導、新聞稿、懶人包及講座等各類宣導管道，完整介紹主動式ETF及被動式平衡型ETF的基本知識與產品面、發行面及交易面等規範。希冀新商品加入，能促進台灣資本市場多元發展，達成臺灣成為亞洲資產管理中心的目標。

臺灣ETF市場近年來蓬勃發展，ETF資產規模截至2024年8月達5.8兆元，躍居亞洲第三，過去五年上市ETF規模成長四倍，受益人數超過1,100萬人，顯見ETF在台灣具備充足的發展優勢及潛力。

目前上市ETF掛牌檔數達168檔，均為被動式ETF，係以追蹤標的指數報酬表現為投資目標。參酌國際ETF發展趨勢，國外主動式ETF規模快速成長，為ETF商品多元化發展，提供投資人更豐富的投資工具選擇，金管會明(2025)年將開放投信發行主動式ETF及被動式平衡型ETF，此項政策亦屬政府推動台灣成為亞洲資產管理中心的計畫之一。

主動式ETF在商品特性上與現行被動式ETF不同，以基金經理人的專業判斷操作基金資產，並無追蹤、模擬或複製特定指數表現；而被動式平衡型ETF則是在現行被動式ETF的架構下，新增所追蹤的標的指數可以同時包含股票及債券，使被動式ETF的產品架構更加多元。