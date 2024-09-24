聽新聞
0:00 / 0:00
00960漲幅竟比成分股還誇張…開市三日股價衝16塊！ 專家揭答案：散戶母湯啦
太誇張，真的太誇張了，前天掛牌，今天就要16塊，看漲幅還以為是一檔槓桿2倍的ETF。
欸不對，它是一檔非槓桿的航運ETF啊！雖然今天航運股普遍上漲，但第一大權值股長榮也不過漲4.62%，怎麼ETF會漲的比成分股還多捏？
答案只有一個，被散戶買上去的...
母湯啦！官網都有標註即時淨值預估，目前淨值預估為15.57，今天收15.93，溢價達2.38%，幅度明顯高了。
雖然這檔ETF目前的價格，甚至比所有航運股中最便宜的台船都還要低（台船17塊）。一張船票買下全球航運龍頭股的說法確實吸引人，不過我覺得它適合用來做波段，不是用來當沖or隔日沖好嗎？
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言