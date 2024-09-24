00960漲幅竟比成分股還誇張…開市三日股價衝16塊！ 專家揭答案：散戶母湯啦

太誇張，真的太誇張了，前天掛牌，今天就要16塊，看漲幅還以為是一檔槓桿2倍的ETF。

欸不對，它是一檔非槓桿的航運ETF啊！雖然今天航運股普遍上漲，但第一大權值股長榮也不過漲4.62%，怎麼ETF會漲的比成分股還多捏？

答案只有一個，被散戶買上去的...

母湯啦！官網都有標註即時淨值預估，目前淨值預估為15.57，今天收15.93，溢價達2.38%，幅度明顯高了。

雖然這檔ETF目前的價格，甚至比所有航運股中最便宜的台船都還要低（台船17塊）。一張船票買下全球航運龍頭股的說法確實吸引人，不過我覺得它適合用來做波段，不是用來當沖or隔日沖好嗎？

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