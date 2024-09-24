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00878「月配版本」的00961將募集！ 同樣擁有ESG、第三代高股息ETF
高股息ETF熱度不減，近期又有兩檔即將站上舞台嶄露頭角，分別是號稱第三代高股息的00961和00915親弟的00938，而討論度較高的00961除了第三代高股息的別稱外，也在網友間引起熱議，ESG主題型態的高股息ETF加上月配息，儼然就像月配版的00878！但兩者究竟差別在哪，新的究竟有沒有更好，績效是否更亮眼，都是投資人迫切深入探討的問題。
00961，FT臺灣永續高息ETF，追蹤ICE臺灣ESG高息指數，其以所有上市、櫃股票為選股池，先進行流動性篩選、獲利性篩選：過去一年ROE>0、ESG篩選：Sustainalytics ESG風險評分小於30，在每年5月和11月利用ROE的成長率進一步進行股票權重分配與調整，透過ROE的季成長率超前部署30檔獲利表現良好的公司，能一定程度的確保持股的股價與股息潛在成長力。
將ICE臺灣ESG高息指數、加權指數、臺灣高息指數、MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數在2017/5/31-2023/12/29之股利率表現，以ICE台灣ESG高息指數在2023年表現最高，台灣高股息指數次之。
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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