買00929同樣500萬與定存一年相差46萬多！股市小黑：增每月被動收入未來添買房優勢

為何要存股？存股的主要優點有哪些？

網路上談論存股的優點的文章很多，最主要就是追求穩定配息的優點，不用再為股價高低去傷腦筋，簡單說一下黑大為何要將一半資金拿去存股，為何不將資金全數去賺去資本利得呢？

追求穩定的現金流

無論是年配息、半年配息、季配息，或是現在最夯的月月配息，追求的就是固定期間內能穩定配發令自己滿意的股息。

因此只要配息不穩定，或是配息殖利率ok ，就要考慮是否繼續當作存股。

例如黑大前幾年最愛的存股仁寶（大仁哥），那時候每年股價在18-21元間來回跑，每年配發約1.2元，殖利率至少有6%，所以那時候就會不斷買進累積張數。

然而，仁寶在2023年開始一路北上，股價一路飆漲超過30元，後續甚至一度站上40元，價差成長不少，但是配息卻還是維持1.2元的水準，30元，殖利率僅4%，40元殖利率僅3%，這時候真的不適合繼續當作存股，因此當仁寶殖利率低於5%時，我就全數賣出，將之轉去買其他存股。

每月穩定現金流若可以取代現在工作收入，就是不少投資人終極目標「財務自由」的標準，這要靠時間的複利慢慢達成。

增加每月收入，未來買房添優勢

最近央行第7波打炒房，雖然新青安與首購表面上不受限制，但是銀行對於所得收支比也審核更嚴格，部分銀行在貸款審核上除了央行規定的成數上限外，對於放款金額審核上逐漸從收支比1.3上調到1.8以上，調整幅度頗大。

現在新青安要貸款1000萬，分期40年，年收入至少要95萬（沒寬限期），若是要5年寬限期，部分銀行甚至要求年收入至少135萬元以上。

每月收入約8-12萬才能貸滿1000萬。

有些人會在買房前向親友借幾百萬當作資產，以為銀行會認為認定收入輕鬆一點，那就大錯特錯。

去貸款時，行員會問你收入來源，若是不夠，就會再問是否有其他存款利息收入、股票／基金／保險配息收入，存款因為隨時會被提領，因此銀行只會認列存款的利息收入。

同樣500萬，在2023年9月1日去定存，利息算1.5%，一年利息75,000元，等於一個月多認列6,250元收入。 相同的500萬，去買仁寶31.8元，大概158張，配息1.2元，一年可以領189,600元，一個月認列收入15,800元。 相同的500萬，去買00929，16.8元，大概300張，一年可以領537,000元，一個月認列收入44,750元。

原本月收入5萬的人，現在完全無法貸款千萬（去年同期就有機會），若是提早一年利用存股增加每月收入來源，銀行會很樂意將錢貸給這些有穩定股利收入的優質客戶，想要買房的朋友，可以提前多規劃買入一些存股，未來絕對有實質的幫助。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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