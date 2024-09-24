快訊

陸時隔9年再推「雙率雙降」 激勵陸港股市強彈

舔耳摸胸女助理…高院首開庭 宥勝「兩度鞠躬道歉」求緩刑

YouTube Premium「全球16國」漲價最高貴60% 訂戶轟：比HBO＋Netflix還貴

聽新聞
0:00 / 0:00

都上船了？00960掛牌僅3天飆漲6.2%！今盤中觸及16元：大航海時代來臨

聯合新聞網／ 綜合報導
首檔航運ETF00960，掛牌僅3天就飆漲6.2%。航運示意圖／美聯社
首檔航運ETF00960，掛牌僅3天就飆漲6.2%。航運示意圖／美聯社

00960全台首檔全球航運ETF，掛牌三天漲勢好猛！

00960全台首檔全球航運ETF紅了！

00960這檔9月20日剛掛牌的全球航運ETF，24日在航運類股強勢引領下，收盤價衝到15.93，盤中更一度飆漲至16.01元，掛牌三天價格累積上漲6.2%。

油價修正加上中東再度開火，今天貨櫃三雄股價強彈，萬海漲停至90.7元、長榮漲至204元，漲幅達4.62%、陽明上漲至67.6元，漲幅達4.81%。

許多來不及拿到萬海船票的投資人也表示，買不到萬海就買00960，激勵00960成交量從昨天的9,356跳增至27,837，熱度驚人。

野村投信表示，下半年乃至於第四季是傳統航運股的表現旺季，航運後市具價值空間。

其中值得留意的是，包辦全球貿易運輸約9成的海運公司來說，第四季更可謂航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景。

00960是全台唯一一檔聚焦全球航運龍頭的ETF，對於喜歡航運股，想賺價差的投資人或是想買航運股又覺得進入門檻太高的投資人來說，00960就是現在最好的船票!

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

00960野村全球航運龍頭息收ETF 航運股

延伸閱讀

0050成分股逾50%都是台積電...直接買護國神山就好？網反推1組合績效大勝

新一代月配高股息00961將上市！股魚分析「ROE」選股邏輯：銅板變黃金

00929配息縮水、股價跌逾15%...還要存？達人：殖利率仍有10%、配0.13以上續抱

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

相關新聞

撈到龍宮貝值12萬...現在出海來得及？專家列3優勢：坐等天降不如買00878

昨日宜蘭有一林姓漁民捕撈到有活化石之稱的珍稀物種「龍宮貝」，吸引六組買家出價6萬到16萬不等，最終由出價12萬元的買家成功標下，主因買家有著想將龍宮貝回歸自然的初衷，充滿善心成功打動賣家割愛售出。

都上船了？00960掛牌僅3天飆漲6.2%！今盤中觸及16元：大航海時代來臨

00960全台首檔全球航運ETF，掛牌三天漲勢好猛

新一代月配高股息00961將上市！股魚分析「ROE」選股邏輯：銅板變黃金

巿面唯一從1843家上巿櫃公司選出有機會兼具成長性、高股息、ESG、月配息機制ETF00961，有機會把銅板變金幣！

靠00878、00919高股息ETF當退休金支柱可行？ 達人：以0056來看不行的機率不高

趁退休前這幾年，還有工作收入比較不擔心經濟來源時，先熟悉00878、00919的運作方式、優缺點、股價及配息穩定度，增加實戰經驗，各種狀況該如何應對。

00687B一周增1.1萬人、追募400億！卡降息賺價差 法人：注意隱藏成本溢價、管理費用

市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券ETF，尤其國泰20年美債（00687B）持續熱銷，基金已追募第15次，繼9月初宣布追募200億元後熱銷一空後，本次再追募總新台幣400億元，僅上周00687B受益人就增加1.1萬人，是債券ETF中的第一名，買氣跟人氣都相當熱絡。

0050成分股逾50%都是台積電...直接買護國神山就好？網反推1組合績效大勝

2024年號稱AI元年，由科技股帶頭股市一路高歌猛進，近期才進入盤整階段；台股24日開盤指數為22,273.79點，下跌11.74點。台積電（2330）開盤價為976元，下跌1元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。