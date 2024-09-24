都上船了？00960掛牌僅3天飆漲6.2%！今盤中觸及16元：大航海時代來臨

00960全台首檔全球航運ETF，掛牌三天漲勢好猛！

00960全台首檔全球航運ETF紅了！

00960這檔9月20日剛掛牌的全球航運ETF，24日在航運類股強勢引領下，收盤價衝到15.93，盤中更一度飆漲至16.01元，掛牌三天價格累積上漲6.2%。

油價修正加上中東再度開火，今天貨櫃三雄股價強彈，萬海漲停至90.7元、長榮漲至204元，漲幅達4.62%、陽明上漲至67.6元，漲幅達4.81%。

許多來不及拿到萬海船票的投資人也表示，買不到萬海就買00960，激勵00960成交量從昨天的9,356跳增至27,837，熱度驚人。

野村投信表示，下半年乃至於第四季是傳統航運股的表現旺季，航運後市具價值空間。

其中值得留意的是，包辦全球貿易運輸約9成的海運公司來說，第四季更可謂航運大旺季，包括年底購物旺季拉貨潮助長貨櫃業者、歐美秋冬對南半球糧食推升散裝運輸需求，當前更有美中新一輪關稅、中東地緣政治緊張等影響，乃至於北半球秋冬取暖用油需求帶動油輪運輸，貿易「運量」達到高峰，供不應求將可望持續提升全球航運股前景。

00960是全台唯一一檔聚焦全球航運龍頭的ETF，對於喜歡航運股，想賺價差的投資人或是想買航運股又覺得進入門檻太高的投資人來說，00960就是現在最好的船票!

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※