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新一代月配高股息00961將上市！股魚分析「ROE」選股邏輯：銅板變黃金

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
新一代的月配高股息ETF00961將要問市。台股示意圖／聯合報系資料照
新一代的月配高股息ETF00961將要問市。台股示意圖／聯合報系資料照

巿面唯一從1843家上巿櫃公司選出有機會兼具成長性、高股息、ESG、月配息機制ETF00961，有機會把銅板變金幣！

以下為影音內容：

00961選股三大設計主軸

第一、鞏固填息率

優先選擇獲利企業，迴避貼息風險

若是企業有實現獲利，則ROE必定大於0，只要沒有太大利空出現，除息後的填息機會相對高、所需時間也較短。（ROE即指「稅後淨利／股東權益」，企業用股東資金賺錢的效率」）

ROE大於0，在累積的過程中，就可以把獲利能力越墊越高。

第二、強化成長動能

獲利成長持續加碼、盈餘發放率

現金股利代表公司賺錢後能拿多少錢發放給股東，若是現金股利越發越多，就代表公司獲利能力增強，發完現金股利後能繼續當作資本支出的本錢也會越來越高。

從選股過程中挖掘該公司的股利政策，就可以看出公司的成長性。

以台積電（2330）為例，每年的EPS持續增長（此即成長股的特徵）；雖然股利配發大約都維持在60%，但現金股利卻越來越多，這就代表營收、獲利成長，所以才能在股利政策維持固定的情況下，現金股利增多。

第三、把握趨勢主題

掌握ESG大趨勢，永續、長期投資

針對高股息的3樣老缺點「會不會賺了股息、賠了價差？」、「成長性相對低」、「缺少主動性、動能表現也相對低」是否有優化？

新出的ETF勢必會將過往的產品問題解決，00961以「台灣加權指數、台灣高股息指數、美國那斯達克指數、ICE台灣ESG高息指數」4項作為指標。

樣本範圍

00961的選股持相當大，是將台股所有上市上櫃的公司都納入選擇範圍一一篩選，因為著重在「有股息」、「成長性高」的公司，所以不拘泥於是否為市值前100、200大，只要符合標準，都可以列考量，是目前市面上第一檔將所有上市櫃公司都列入選擇的ETF。

精挑細選 汰弱留強

00961以獲利能力篩選，成分股過去一年ROE需要大於0，而且流動性要高。

ETF對流動性其實有很大的要求，每季或是半年成分股調整的時候，若是其中有流動性低的股票，會造成換股上的困擾，是以流動性不僅保障投資人，也是保護換股實的操作。

以前「永續投資ESG」是選配，但現在卻是標配，00961將ESG納入選股標準，可以確保在環境議題、獲利能力、供應鏈上在未來不會出現脫鉤的情形。

權重分配

按照股利率排名，採兩段式選股。

5月，股利率排序，再賦予ROE年成長率為正個股更大的權重。11月，則依ROE季成長率對股利率做加權排序，個別成分股最高權重10%、最低0.05%。

00961以2017年的數據回測來看，可以持續配發出平均6.5%以上的殖利率，且也有機會超過7%，不過7%畢竟不能算是常態，因此只要殖利率平均有6%以上，都算是合格的高股息產品。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫投資嗨什麼授權，未經同意禁止取用轉載。

00961臺灣ESG永續高息 月配息 高股息

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