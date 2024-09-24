撈到龍宮貝值12萬...現在出海來得及？專家列3優勢：坐等天降不如買00878

昨日宜蘭有一林姓漁民捕撈到有活化石之稱的珍稀物種「龍宮貝」，吸引六組買家出價6萬到16萬不等，最終由出價12萬元的買家成功標下，主因買家有著想將龍宮貝回歸自然的初衷，充滿善心成功打動賣家割愛售出。

網友直呼漁民簡直是撿到寶，「現在出海來得及嗎？」；對此專家建議，與其出海賭機運，不如「錢」進股海，透過像是國泰00878等高股息ETF更能穩穩賺，不用冒著破壞生態風險還能翹腳領息收，豈不美哉。

為何是國泰00878？專家列舉以下三點來強調產品優勢：

首先

00878是全台首檔季配息的高股息ETF，自2020年成立以來逐步擴張版圖，今年七月規模正式突破3,000億，成為全台ETF史上最快達標紀錄保持者。

專家補充，市面上高股息ETF百百種，投資人應注意ETF的周轉率，有許多ETF透過大量換股來提高帳面配息率，但卻沒有實質參與到持股填息的過程，反而使基金成本增加，對投資人來說可能會造成損失。

其次

相比一眾9字頭高股息學弟妹，00878成立以來歷經市場多空，更突顯追漲抗跌的真實力，目前00878有超過144萬受益人持有，更是全台受益人數最多的ETF，深受各年齡層投資人喜愛。

最後

00878以穩定配息為最大亮點，在選股邏輯上力求產業分散，配置逾6成的科技類股、以及約23%的金融股穩定波動，指數揀選高EPS、大市值及ESG表現好的產業龍頭，才有底氣越配越好。

回顧近四次配息金額，從0.35元逐次成長到0.55元，「珍珠」越配越大顆，適合投資人長期持有，不論是存退休金，還是為子女儲蓄教育基金，00878都是首選。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※