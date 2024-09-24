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靠00878、00919高股息ETF當退休金支柱可行？ 達人：以0056來看不行的機率不高

聯合新聞網／ 真星華的存股小天地
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

我們知道退休金有三大支柱：

第一層是社會保險，如勞保、公保，靠制度

第二層是職業退休金，如勞退、退撫，靠制度

第三層是退休理財，如股票、基金、房地產的收益，靠自己準備

第一層、第二層有多少退休金，制度都規定的很清楚，基本上不會多領，也不會少領（特殊情形除外），每個人的差距不會太大。

這筆錢只是基本保障，面對可預見的持續通膨、未來可能的退休金制度改革，未來是否足夠維持退休生活基本所需，充滿不確定感。

第三層靠自己準備，有無限多的可能與機會，可以說退休生活品質水準（這裡單純指經濟條件，人人都知道身體健康是基本條件，這裡不重複提了），主要就是看第三層準備的程度。

為了規劃將來退休生活的日常開銷所需，至少維持退休前的生活水準，我需要自己準備現金流被動收入，也就是上面說的第三層。

為什麼在退休前8年就開始存股領息，不先投資其他高報酬標的，退休時才改存股領息呢？

先看台灣人平均餘命81歲，逐年升高。以這個統計數據來看，我53歲退休時，如果身體健康，很有機會活到83歲，甚至更久，等於要靠股利活至少30年。

換句話說，我的存股領息投資策略要運作至少30年不失敗，才能有經濟無虞的退休生活。

書上寫的知識，成功投資人的經驗，都是別人的經歷，不是我的。這個投資策略的可靠性，我必須親身體會、調整修正，提高它的成功機率，成為專屬適合我的方法。例如我不可能光唸唸數學教科書，就成為數學高手一樣。

退休後這30年的經濟、景氣一定會循環，股市一定會起伏波動，多頭空頭循環。

趁退休前這幾年，還有工作收入比較不擔心經濟來源時，先熟悉00878、00919的運作方式、優缺點、股價及配息穩定度，增加實戰經驗，各種狀況該如何應對。畢竟要了解與學習一件事，實際去做是最好的方法。

還有，我會保持對投資市場一點點關心，不要與市場脫節太多。因為未來市場變化很難說，如果有一天高股息ETF真的不行了（以0056來看，不行的機率不高），起碼能即時換跑道（例如備案債券ETF），不會把長期累積的金融資產平白損失掉，退休生活無虞，這樣就不錯了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 真星華的存股小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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