00687B一周增1.1萬人、追募400億！卡降息賺價差 法人：注意隱藏成本溢價、管理費用

市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券ETF，尤其國泰20年美債（00687B）持續熱銷，基金已追募第15次，繼9月初宣布追募200億元後熱銷一空後，本次再追募總新台幣400億元，僅上周00687B受益人就增加1.1萬人，是債券ETF中的第一名，買氣跟人氣都相當熱絡。

國泰20年美債（00687B）基金經理人江宇騰指出，根據金管會公布的最新統計，億級高資產客戶「債券」佔資產組合比重飆升到13.1%，創下歷史新高，從最新的利率點陣圖來看，年底還有機會再降兩碼，明後年亦分別上修至降息4碼、2碼，至少2%以上的空間，趁現在進場布局長天期的債券ETF，未來價差可期。

江宇騰說明，今年以來已有8檔債券ETF新掛牌，但比起投資等級債或非投資等級債，長天期公債因為存續時間長，對利率較敏感，降息後價差大，是降息循環開始後受惠較大的債券種類，且美國公債由美國政府發行，是相對低風險的投資，是富豪大戶或主權基金資產配置的重要一環。

江宇騰提醒，目前除了透過投信發行的債券ETF投資債市之外，包括銀行、券商等通路也有銷售海外債券。

但要留意「手續費」和「價差」兩大眉角，許多理專打著「零手續費」的名義，實則上等債券入手後，才發現票面價值和投資成本間的巨大差額，其實就是高額溢價買進的概念，是容易被忽略的隱形成本。

但債券ETF較無此問題，以00687B來看，溢價低於1%，且經理費加上保管費0.14%，讓投資人省下更多成本。

最重點的是，債券ETF可即時買賣交易，相比其他通路還有申購贖回的等待時間，甚至匯差的影響等，在資產配置上，善用ETF投資不僅更便利，資金運用也能較為彈性靈活。

※免責聲明：本文僅為投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※