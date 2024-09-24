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00919領到股息務必「再投入創造複利」！ 不敗教主曝該ETF為何如此受歡迎？

聯合新聞網／ 陳重銘
台股。中央社
台股。中央社

最近大盤在高點震盪，但ETF的投資人卻不減反增，上週受益人數增加最多的是群益台灣精選高息（00919），增加了14790人左右。

但大盤高點要上去好像壓力蠻大，這時候「居高思危」是不錯策略，高股息ETF因為有高息護身，若是大盤動不了至少還可以領息。

那為何00919受到這麼多投資人喜歡？

主要是近4次的配息皆穩定成長，且盡量維持年化殖利率10％左右，投資人抱股領息很開心

但是領息雖然開心，但要看股息的來源是什麼？是股利所得、價差還是平準金。

ETF要了解指數邏輯，00919會在...

5月底的時候調整成分股，因為所有上市櫃公司會在5月20號之前公告股利，這時候00919就眼見為憑挑選最高股利的成分股，所以領到的股息就會比較多，可以維持高配息。

12月的時候也會調整一次成分股，這時候就會盡量挑選獲利、EPS成長的公司，目的就是為了可以賺到價差跟股利。

00919上市以來規模也非常驚人，殖利率跟股價成長也都還不錯，在股市高點的時候投資高股息ETF會是不錯的選擇。

但是還是要提醒投資人，領到股息固然開心，但為了達到複利的效果，記得領到股息還要再投入。

美國降息兩碼為何債券不漲反跌？

最主要的原因還是在於，其實股價通常都會提前反應...一季甚至是半年後！

之前因為大家已經預期聯準會要降息了，所以這次降息算是小利空出盡。

但是降息畢竟是緩慢且長期的過程，按照領準會的利率點陣圖來看，今年降息4碼，現在才2碼，所以可能11-12月各降息1碼。

明年有降息4碼的空間，所以長期利率的中位數大概會維持在3％，甚至是以下。

長期來看，債券應該還是會受惠的，只是降息是一個緩慢的過程，投資人在當中要有耐心。

目前來講，個人比較偏好投資等級債，國泰投資級公司債（00725B）、群益投資級電信債（00722B）、中信優息投資級債（00948B）。

為什麼？因為殖利率比較高，美國政府公債雖然穩定但是殖利率相對低；不過債券個人也不會長期投資，降息結束將來又升息，那債券的價格就會下跌。

陳老師投資債券就是在等，降息循環即將結束的時候，也會將其獲利了結，轉投資長期績優的好股票。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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