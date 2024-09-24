現階段00915、00918、00713表現出色！ 泰北哥若出現2點：0056、00929、00919、00878未來恐要減持

最近社團或私下有很多人都在問，他有大約多少錢，可能是1~200萬，應該要怎麼投資？這個問題，如果一句話，直接說投哪一支，風險很高，因為市場一直在變化，今日之星明日會如何，誰也不知道！

那我們應該如何來挑選合適的標的呢？為了聚焦，這一篇我們就設定在高股息ETF，不一定適用於個股。

第一步我們要做的事，先去看報酬率，為什麼不是去看殖利率呢？因為當報酬率低於標準時，殖利率高恐怕你也可能要放棄。

以下我就做一些說明，本來是可以直接截圖，但怕不小心去觸犯到別人的著作權，所以，我整理出一些表格，細節還是去各大網站搜尋。

由於高股息ETF的量非常龐大，我們就列舉幾支較熱門討論度較高的來看。本次列的內容都是發息滿一年以上的，有些未來可能關注的對象，就先不列入，給各位朋友自己做觀察。

我們直接看附圖，我做一些個人的解讀。

數據內容擷取時間為2024/09/24。（資料來源為moneyDJ網站）

1.以現階段來看，表現最出色的是00915，00918，00713，如果你是半年前到一年左右買的，都是賺錢的。

2.0056，00929，00919，00878這幾支，這半年間表現較弱，但全年報酬率仍有20左右，有幾種情況下，未來可能要減持。

(1)全年報酬率持續衰退，降到10%以下時，準確來說是降到比其年殖利率還低時，可能先減持。 (2)低報酬率持續半年以上，但市場上其餘的ETF並沒有這種狀況時，這代表的意義是：可能他的成分股目前是弱勢，但發行的投信，半年通常會更換成分股，都還無法提振，那某種程度便可以歸因於，成分股的選擇邏輯不佳，假如全市場的ETF，大家的狀況都半斤八兩，那就不要換來換去了， 反而不利！

3.因為存高股息的人，基本上還是要考慮殖利率的穩定性，假設某檔ETF報酬率高，但股息總是忽高忽低，之前00915及00918就是，可能因為發行時間不長，較不穩定，這幾季下來，目前似乎較穩定了！

所以，選高股息看完報酬率後，確定存它不會賠錢外，接下來就是看每季或每月發的股息，是否達到你的需求？

多少的年殖利率比較合適呢？這還真沒有一定的答案，早期在沒有平準金制度下，我會說：8%應該就差不多了，多發絕對會影響整體的報酬，但有了平準金後，只要他的發息，不影響報酬，便就沒問題。

結論

資產配置是較好的方案，重壓其中一檔，萬一發現衰退不是一時，將來股價低檔再轉換，勢必面臨損失，一般挑個3~4支當作核心持股，努力存個幾年，便會有所收穫的！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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