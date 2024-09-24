快訊

射擊／我姐很強！ 宋佳彥、宋諭婷台北大獎賽攜手摘金

肯德基「炸雞調味粉」檢出致癌農藥 食藥署退運銷毀逾2公噸

史上最衰老闆得連帶賠死者家屬 呂炳宏笑談逆轉人生

資金追捧長天期美債ETF 00931B 第二次追募生效

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

聯準會降息預期，推動近期美國長天期公債殖利率下滑。據彭博統計，美國20年期公債殖利率從4月25日的4.93%，一路降至9月20日的4.09%。債市多頭行情，吸引投資人大舉進場。截至9月19日，今年來統一美債20年ETF（00931B）規模暴增73.29%至353.98億元。第二次追募於9月16日生效，募集額度增加195億元至585億元，讓投資人交易時享有更優異的流動性，預計9月26日開始募集。

美國長天期公債殖利率下降，也帶動相關ETF為投資人帶來正報酬。根據晨星統計至8月31日數據，統一美債20年ETF近3月報酬率達到6.17%。歷史經驗顯示，聯準會降息期間，長天期債券比短天期債券更能反應利率調降，往往能繳出相對優異的報酬。另外，美國公債普遍被市場認為是低風險資產，也是美國經濟成長放緩時，債市投資人布局優選。

統一美債20年ETF基金經理人許雅惠表示，本次FOMC會議降息2碼，正式展開降息周期，為聯準會自2022年升息以來的首次降息。最新的利率點陣圖顯示，今年預期降息碼數由1碼調升至4碼，隱含著年底前尚有2碼的降息空間，明年及後年則是預期將降息4碼及2碼。

許雅惠認為，雖然後續聯準會降息幅度及速度，仍需視當下經濟數據和趨勢而定；聯準會主席鮑爾也表示本次降息屬於預防性降息，不該將降息2碼視為新常態，且點陣圖並非利率政策的最終路徑。但在聯準會降息循環展開的背景下，債市展望仍為多頭，長天期美國公債為合適的投資標的。

美國公債 聯準會 降息

延伸閱讀

資金追捧長天期美債ETF 統一00931B第二次追募生效

降息買債送分題...但不懂亂買就送命！債券ETF5大缺點一次看、1關鍵沒注意成壁紙

固定收益型 美債買氣夯

華通、高力 聚焦長天期

相關新聞

00687B一周增1.1萬人、追募400億！卡降息賺價差 法人：注意隱藏成本溢價、管理費用

市場期待的美國降息循環終於開始，吸引投資人加碼投資債券ETF，尤其國泰20年美債（00687B）持續熱銷，基金已追募第15次，繼9月初宣布追募200億元後熱銷一空後，本次再追募總新台幣400億元，僅上周00687B受益人就增加1.1萬人，是債券ETF中的第一名，買氣跟人氣都相當熱絡。

現階段00915、00918、00713表現出色！ 泰北哥若出現2點：0056、00929、00919、00878未來恐要減持

以現階段來看，表現最出色的是00915，00918，00713，如果你是半年前到一年左右買的，都是賺錢的。

0050成分股逾50%都是台積電...直接買護國神山就好？網反推1組合績效大勝

2024年號稱AI元年，由科技股帶頭股市一路高歌猛進，近期才進入盤整階段；台股24日開盤指數為22,273.79點，下跌11.74點。台積電（2330）開盤價為976元，下跌1元。

存0050或006208最好的另一檔非配00713、00878？ 懶錢包推薦：搭0051最互補

誰才是0050或006208的最佳伴侶？這話題網路上有大量的討論跟建議，最多人的選擇是高股息ETF...

00929配息縮水、股價跌逾15%...還要存？達人：殖利率仍有10%、配0.13以上續抱

最近好幾位雪友私訊、YT留言問財經雪倫帳上還有復華台灣科技優息ETF（00929）嗎？00929還能繼續持有嗎？

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。