00929配息縮水、股價跌逾15%...還要存？達人：殖利率仍有10%、配0.13以上續抱

最近好幾位雪友私訊、YT留言問財經雪倫帳上還有復華台灣科技優息ETF（00929）嗎？00929還能繼續持有嗎？

財經雪倫推測會問這個問題主要有二個原因：

1、股價盤整：從最高點21.87元盤整到9月23日收盤價18.91元，修正15.65% 2、配息縮水：最近一次配息0.16元相較配息最高的0.2元縮水25%

回答這個問題前，我們先想想，當初投資00929目的是什麼？

00929是第一檔月配高股息ETF投資科技優息產業，上巿時投信公司提供的回測數據是年化殖利率7%。

財經雪倫投資它的目的是為了有月配現金流。

曾有雪友問我為什麼不投資另一檔配息、績效更好的季配高股息ETF？

我個人較懶，覺得要用季配再組月配麻煩，想用簡單的方法處理所以投資月配息搞定月現金流。

每個人的需求不同，有的人在意績效所以選季配，有的人在意規模或是喜歡老牌，投資沒有正確答案以個人需求為主。

對於雪友的疑問，財經雪倫個人的看法如下：

1、股價盤整：00929以科技產業為主，我們可以看看這波修正是全面性都不好還是只有00929不好？

如果是全面性修正不是ETF個別的問題，那股價跌愈深對存股不是愈有利嗎？

2、配息縮水：00929選股策略是從上巿櫃電子科技類股前200大選40檔成分股。

財經雪倫整理前十大成分股的預估殖利率，如果用簡單的平均方法計算大約4.5%。

試想如果00929還是維持年化報酬率10%，中間差額5.5%勢必得從資本利得配出，這對股價反而不利，因為本金一直拿來配高息，資金變少，能再投資有機會賺資本利得的錢會相對變少。

財經雪倫舉一個例子讓雪友更明白：家裡米甕的米是固定的，原本每餐吃一杯米，如果想要餐餐吃二杯米，米甕很容易就會見底。

所以財經雪倫先前對於00929配高息是擔憂的，現在對於調降配息金額但仍維持7-8%的年化殖利率抱持肯定。

我個人不傾向高息反而喜愛每月有穩健的息。

00929最近一次配息0.16元，以9月23日股價18.91元計算，殖利率仍有10%。

依然高於它上巿時所說的7%年化殖利率。（其實雪倫預估每月有配息0.13元都還在可接受範圍）

在00929信守承諾維持7%年化殖利率的前提下，我依然會繼續持有，這也是我當時投資的目的。

回到問這問題的雪友，你投資00929的目的是什麼？為了息？還是為了資本利得？還是聽人說很好不知為何而買？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲財經雪倫授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。