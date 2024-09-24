存0050或006208最好的另一檔非配00713、00878？ 懶錢包推薦：搭0051最互補

追蹤臺灣50指數的兩檔ETF，元大台灣50（0050）和富邦台50（006208），可說是台股中最有代表性的市值型ETF，人氣實力兼具。

如果簡單用一檔ETF被動投資台灣市場，它們就是最值得推薦的人選；當然兩檔ETF的不足也很明顯，成分股市值占大盤比重稍微低了一些，只有69.5％。

所以若是能忍受部分缺點，元大MSCI台灣（006203）其實也很不錯，成分股更多更廣，和大盤相似度更高，有76.9％。

如果不強求只用一檔搞定，誰才是0050或006208的最佳伴侶？這話題網路上有大量的討論跟建議，最多人的選擇是高股息ETF，例如主打低波動也會漲的元大台灣高息低波（00713）就備受推崇，其他像是國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）本身人氣超高各有支持者。

也有些人會選主題式ETF，通常是波動較大的科技類型！

但是我推薦的是元大中型100（0051）。

元大中型100（0051）

成立時間：2006年08月24日

上市時間：2006年08月31日

發行價格：26.12元

追蹤指數：臺灣中型100指數

每年3、6、9、12月進行成分股審核與調整，1年配息一次在11月。

指數以臺灣證券交易所上市股票為母體，挑選臺灣50指數成分股以外，總市値最大的100家公司作為成分股，且需要通過公眾流通量與流動性檢核，成分股數量固定為100檔。

0051代號就排在0050之後是資深大前輩，只是不管規模和股東人數都比較掙扎，經理費則卡在最貴的那一級。

此外，0051的成分股數量雖然高達100檔，不過是市值排名51到150名的上市公司，成分股市值占大盤比重只有15.4％。

重點，這100檔中型股跟市值排名1到50名的臺灣50指數成分股完全不重疊，不論手上持有0050或006208；搭配0051很互補，還能把大盤涵蓋度拉高到84.9％，更勝2檔MSCI台灣ETF。

報酬與殖利率

除了0051，也把0050和006208以及大盤放上來當參照，報酬率都是含息，在中期的近三年和近五年次中型股表現較突出，在長一些的近10年則是大型股更勝一籌。

至於下個5年、10年...大、中、小型股誰能取得領先，肯定沒人說得準，與其猜測不如一起買下來。

殖利率部分沒太多好說，畢竟這不是投資市值型ETF的重點，從最近5個年度來看，中型股的平均殖利率略勝一些。

另外0051是年配息，一年發一次現金股利，在如今的台股ETF環境中，越來越是稀有動物了。

總費用率

被動投資會是一段漫長的旅程，而持有ETF的每一天都要付費，內扣自然越低越有利。

0050和006208同樣追蹤臺灣50指數，既然是一模一樣的東西，當然會推薦大家挑便宜的來買，而006208內扣低的好處也體現持續超越0050的報酬上。

至於0051因為基金規模較小，偏高一些的費用確實是個隱憂，只能說人氣起不太來，讓人覺得有些可惜。

成分股與產業分布

儘管同樣是市值型，不過和大型股身體往護國神山傾斜滿不一樣，0051的100檔成分股在權重上分散了不少，前10大加起來也只占18.78％，這也反映在產業上，因為持股數量頗多，呈現出來的景象是百花齊放。

電子8類股權重過半一些些，傳產股影響力也很巨大，這正好和0050「重電子、輕傳產」形成互補。

0050／006208＋0051 怎麼買？

如果是站在被動投資的角度，想用0050或006208跟0051一起組成市值第1名到150名的配置，那就不是1：1下去買。

因為大盤成分股雖然超過1000檔，但權重是由市值決定，市值越大影響越大，這就是市值加權。

同樣的，用2檔ETF自行組合市值前150大；前50名占大盤69.5％，後100名則占15.4％，經過簡單計算0050或006208大約要配置81.9％的資金（69.5％／84.9％），0051則配置18.1％（15.4％／84.9％）。 假設手上有100萬元，那該分成81萬9千元，和18萬1千元，不論錢多寡都能照這比例類推。

如果想好記或懶人一點，也可能當成80％和20％，雖然比例會有些許變化，但不用太費工，每年做確認再調整就好。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權，未經同意禁止取用轉載。