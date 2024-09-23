00948B人氣居高不下 第一次追募獲准

預期聯準會啟動降息循環，債市投資熱度居高不下，今年以來已有多檔債券ETF追募不斷。以中國信託投信為例，繼中信高評級公司債（00772B）第八次追加募集、中信美國公債20年（00795B）第四次追加募集獲准後，今年6月12日才剛掛牌的中信優息投資級債（00948B）也在短短三個月時間獲得第一次追加募集申請，本次追加額度最高為新台幣200億元，可望再掀起一波搶買熱潮。

中信優息投資級債推出以來，規模與受益人數持續成長。據中信投信官網、截至9月20日統計，規模從掛牌當天的80.99億元，成長148%至201.01億元，一舉突破200億元關卡，受益人數更在短期內迅速成長82%，來到46,924人，成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。

中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券，同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子，有望享有更佳的債息殖利率水準，成分債也會納入ESG篩選標準，為投資人把關優質的投資標的。

隨著美國聯準會9月利率決策會議，宣布將聯邦基金利率調降至4.75%至5.0%的目標區間，以降息2碼，大步啟動降息循環。呂紹儀指出，從利率預估的點陣圖來看，今年年底前仍有再降息2碼的可能性，2025、2026年則有降息4、2碼的空間，之後長期利率水準將保持在2.9%，且以主席鮑爾釋出此次降息作用是重新調整的訊號，並非是未來降息的新步調，意味著降息後仍維持美國經濟和就業市場的強度，並不急於完成降息。

儘管進入降息循環有利於股債市回穩，但考量經濟前景尚未明朗化、美國總統大選等不確定性，債市短期波動難避免。在債券標的選擇上，呂紹儀建議，投資人宜聚焦長天期公債，主要是存續期間較長，啟動降息循環後所帶來的潛在資本利得空間較大，且在經濟軟著陸機率升高下，亦可選擇布局投資等級債，因信用評等較高，避免景氣放緩而衍生的信用風險，建議投資人可趁利率修正反彈之際順勢布局。