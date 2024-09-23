快訊

神隱2年半！安以軒出席陳喬恩婚禮 純白裙裝現身「美貌依舊」

00948B人氣居高不下 第一次追募獲准

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

預期聯準會啟動降息循環，債市投資熱度居高不下，今年以來已有多檔債券ETF追募不斷。以中國信託投信為例，繼中信高評級公司債（00772B）第八次追加募集、中信美國公債20年（00795B）第四次追加募集獲准後，今年6月12日才剛掛牌的中信優息投資級債（00948B）也在短短三個月時間獲得第一次追加募集申請，本次追加額度最高為新台幣200億元，可望再掀起一波搶買熱潮。

中信優息投資級債推出以來，規模與受益人數持續成長。據中信投信官網、截至9月20日統計，規模從掛牌當天的80.99億元，成長148%至201.01億元，一舉突破200億元關卡，受益人數更在短期內迅速成長82%，來到46,924人，成為投資人青睞的投資等級債ETF之一。

中信優息投資級債經理人呂紹儀表示，該檔ETF追蹤「ICE 15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券指數」，主要鎖定15年期以上的長天期投資級債券，同時也是國內首檔債券ETF首創殖利率優化因子，有望享有更佳的債息殖利率水準，成分債也會納入ESG篩選標準，為投資人把關優質的投資標的。

隨著美國聯準會9月利率決策會議，宣布將聯邦基金利率調降至4.75%至5.0%的目標區間，以降息2碼，大步啟動降息循環。呂紹儀指出，從利率預估的點陣圖來看，今年年底前仍有再降息2碼的可能性，2025、2026年則有降息4、2碼的空間，之後長期利率水準將保持在2.9%，且以主席鮑爾釋出此次降息作用是重新調整的訊號，並非是未來降息的新步調，意味著降息後仍維持美國經濟和就業市場的強度，並不急於完成降息。

儘管進入降息循環有利於股債市回穩，但考量經濟前景尚未明朗化、美國總統大選等不確定性，債市短期波動難避免。在債券標的選擇上，呂紹儀建議，投資人宜聚焦長天期公債，主要是存續期間較長，啟動降息循環後所帶來的潛在資本利得空間較大，且在經濟軟著陸機率升高下，亦可選擇布局投資等級債，因信用評等較高，避免景氣放緩而衍生的信用風險，建議投資人可趁利率修正反彈之際順勢布局。

債券ETF 降息

延伸閱讀

富達：債券再度成為避險工具 但減碼美國長天期公債

美元反彈 新台幣隨亞幣示弱貶回32元

降息周期啟動 三大債市淨流入

台股、債券ETF受益人數續創新高 債券ETF受益人數逼近200萬

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

台股ETF受益人984萬人 連續30周創新高

台股ETF投資熱度持續火熱，總人數來到984萬人，直逼千萬大關；根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股...

台股、債券ETF受益人數續創新高 債券ETF受益人數逼近200萬

美國聯準會確定啟動降息循環，市場不確定因素消除，投資人持續買進ETF。根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF...

降息到底投資股票還債券…全都要不就好？股魚：00961搭00933B、00937B

透過適當的股債分配，可以降低部位風險與提高風險回報比，在這個詭譎的下半場，能讓投資人更有堅持的底氣...

00929跌破19元今年股價表現差強人意…該買還賣？ 專家：配息再縮減空間有限了

基金規模、受益人數、市場關注度都不斷成長的00929，從今年以來的股價表現卻是差強人意...

00938將打破00929、00878「鎖定產業別權重」框架？ 存股哥：目前高股息大多一招打到底

10月初凱基投信即將開幕一檔高股息00938，網路上號稱「00915的親弟弟」，不過是不是親弟弟不是重點，重點是它的選股邏輯可能在現在的高股息大亂鬥中殺出屬於自己的路。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。