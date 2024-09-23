美股ETF 錢潮大爆發

過去一周整體股票型ETF獲572.8億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲497.5億美元資金淨流入挹注，其餘市場也獲資金淨流入但規模較小，亞洲、日本、中國、拉美與歐洲市場分別獲18.4億、15.8億、5.6億、1.9億與1.7億美元淨流入。

美國聯準會利率會議降息2碼，聯邦基準利率降至4.75%至5.00%、正式開啟降息循環，加以經濟預估摘要（SEP）顯示美國經濟有望實現軟著陸，帶動風險偏好回升、全球股市同步走揚，尤其美股與印度股市均再創歷史新高。

富蘭克林證券投顧表示，聯準會正式啟動降息周期，經濟展望顯示決策官員預估美國經濟有望實現軟著陸，為市場注入強心針，有利延續全球股債多頭氛圍。現階段建議以美國平衡型及複合債券型基金為核心，搭配可受惠美國經濟軟著陸的美國投資等級債券型基金以及加碼日圓的全球債券型基金，掌握全球貨幣政策分歧下的債匯市機會。

儘管美國經濟展望維持穩健，惟考量美股創新高後評價面並不便宜，若稍有不如預期的經濟數據或財報（測）消息，仍將牽動股市波動，加上美國大選結果多變難測，建議逢震盪分批加碼，除了AI科技股穩居長線主流外，預期在資金環境轉為寬鬆環境下，低基期市場如新興市場、防禦類股（公用事業、醫療）、價值型股票（金融、原物料）及美國中小型股票有補漲空間，建議多元布局掌握輪動契機。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，本次聯準會降息的經濟背景與1995、2019年相似，預防性降息機率高，而統計過去非衰退式降息，後市仍有利股市上漲，故在現階段美國經濟保有韌性、轉著陸機會提升與企業維持上調的情況下，對於美股後市仍不看淡。

主要股票型ETF資金流向統計

徐煒庠提醒，短線仍須考量美國總統大選選前波動干擾，建議投資人採產業多元配置，包括基本面與成長性兼具的大型科技成長股、降息受惠族群如金融、工業醫療保健等皆可持續關注。