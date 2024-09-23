00919除息 零股交易爆量

近來人氣頗高的群益台灣精選高息ETF（00919）昨（23）日除息0.72元，盤中零股交易量達245.8萬股居冠，勝過台積電成為小資族熱中的投資標的。根據統計，除了00919，昨天零股成交股數超越台積電的，還包括復華台灣科技優息、國泰永續高股息，顯見高股息ETF熱度不減。

台股昨日上漲126.11點，終場收在22,285.53點，成交金額再度回到3,000億元以上，觀察零股交易狀況，昨天除息的00919，因股價下降，吸引小資族紛紛進場布局。00919昨天收在23.61元，上漲0.64%，填息率近兩成。統計盤後零股交易股數，00919以17.4萬股居冠。

以近一周台股零股日均量前十大來看，台積電的日均量居第二名，仍是小資存股族的心頭好，但前十名中有五檔是台股高股息ETF。

群益投信表示，長期投資股票ETF，可以類比成股市包租公，透過買進代表一籃子股票的ETF，然後每季或每年收取現金股息。股票ETF波動度相對低，不至於讓投資人血本無歸，雖然台股目前震盪加劇，建議投資人可以善用存股以及逢低買進的心態來投資。

值得留意的是，隨著台股位階墊高後加權指數殖利率僅剩不到3%，高股息ETF合理的指數殖利率區間只落在5%上下，換言之，未來要再出現ETF有年化10%配息率實屬不易。

市場人士分析，配息具有遞延性，去年上市櫃獲利衰退影響配息能力，加上今年股價漲多，以致不易找到配息逾6%個股。

法人提醒，在挑選高息ETF時，若使用資本平準金餘額來估算資本利得配息能力，恐有大幅高估之餘，因資本利得會受到規模及盤勢影響，不應把資本利得歸在預估未來配息率計算中。

ETF可分配收益來源有兩項：「收益平準金」和「資本損益平準金」，其中「資本平準金」則由已實現資本損益、未實現資本損益以及資本損益平準金組成。