台股ETF總規模2.57兆創高 群益00919今年來增加規模奪冠

投資熱度不減，台股ETF規模領先大盤來到2.57兆元再度創下新高；截至9月20日，統計63檔台股ETF規模今年來增加逾1.09兆元。以單檔ETF來看，今年來規模增加最多的是群益台灣精選高息ETF（00919）增加逾1,719億元，堪稱今年台股ETF人氣王；其次元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）都有千億以上的增額，前三名都是高息型，顯示出在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。

據了解，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，進一步觀察，00919成立以來已配息六次，這六次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配0.72元，年化配息率連續六季衝破10%。目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。