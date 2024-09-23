快訊

男開賓士衝撞健身房畫面曝光 館長：過程、理由如4年前槍擊案

想搭對面月台區間車…男子竟直接跨過軌道 台鐵：已通報路警

台股ETF總規模2.57兆創高 群益00919今年來增加規模奪冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股ETF今年規模增加前十大。(資料來源:CMoney)
台股ETF今年規模增加前十大。(資料來源:CMoney)

投資熱度不減，台股ETF規模領先大盤來到2.57兆元再度創下新高；截至9月20日，統計63檔台股ETF規模今年來增加逾1.09兆元。以單檔ETF來看，今年來規模增加最多的是群益台灣精選高息ETF（00919）增加逾1,719億元，堪稱今年台股ETF人氣王；其次元大台灣價值高息（00940）、復華台灣科技優息（00929）都有千億以上的增額，前三名都是高息型，顯示出在面臨市場波動時，高息資產具備易漲抗跌的特性，為投資組合帶來穩定的收益，深受投資人喜愛。

據了解，00919追蹤臺灣精選高息指數，除了關注大市值及流動性佳的龍頭標的，更將高息優勢再優化，讓存股族能完整參與台灣企業當年度已宣告高息，同時精選具備獲利能力的30檔個股，組合成極佳存股工具，進一步觀察，00919成立以來已配息六次，這六次配息發配金額呈現穩定階梯式向上，最近一次配息金額還創新高配0.72元，年化配息率連續六季衝破10%。目前00919群益台灣精選高息ETF的可分配投資收益，仍有足夠配息續航力，再結合收益平準金制度，讓配息維穩不怕被稀釋，有助於配息的穩定性，配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在震盪的市況中穩步達成財務目標，此時高息股便可納入考量，台股無論現金股利率或配發率均在全球之冠，同時長期而言累積報酬率也名列前茅，如果能有股息、又有潛在的價差空間可期，在投資路上勢必更如虎添翼，台股精準高息ETF就是最佳標的。台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

ETF 配息

延伸閱讀

台股ETF受益人984萬人 連續30周創新高

台股、債券ETF受益人數續創新高 債券ETF受益人數逼近200萬

10月台股期指漲122點

台股上漲126點收22,285點挑戰季線 台積電漲4元收977元

相關新聞

00929跌破19元今年股價表現差強人意…該買還賣？ 專家：配息再縮減空間有限了

基金規模、受益人數、市場關注度都不斷成長的00929，從今年以來的股價表現卻是差強人意...

00938將打破00929、00878「鎖定產業別權重」框架？ 存股哥：目前高股息大多一招打到底

10月初凱基投信即將開幕一檔高股息00938，網路上號稱「00915的親弟弟」，不過是不是親弟弟不是重點，重點是它的選股邏輯可能在現在的高股息大亂鬥中殺出屬於自己的路。

00878定期定股1年8個月「股息終破萬」！ 知美：吃漢堡不用管掉落的芝麻了

隨著8月份，00878的現金股利再提升，知美領到手的現金股利也正式突破1萬元！

00922市值型ETF績效贏過大盤！ 下月將配息「本很夠」、景氣燈號「黃紅燈」還能投資

00922今年以來漲幅超越大盤，累積已漲28.27%...

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

台股ETF受益人984萬人 連續30周創新高

台股ETF投資熱度持續火熱，總人數來到984萬人，直逼千萬大關；根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。