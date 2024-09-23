00929跌破19元今年股價表現差強人意…該買還賣？ 專家：配息再縮減空間有限了

破19元的復華台灣科技優息（00929）該買還是賣？

基金規模、受益人數、市場關注度都不斷成長的00929，從今年以來的股價表現卻是差強人意...

至9月23日收盤18.91元（不算每個月的配息）為止，股價呈現小跌0.42%，同一時期的加權指數則是大漲了24.8%的幅度！

00929每個月的配息金額也從最高的0.2元，縮減到9月份的0.16元，原本打算把00929抱牢一輩子的投資人，這下滿腦子都是黑天使（勸賣）與白天使（勸買）的交戰，持股信心應該會動搖了嗎？

別急！看完這篇短文再決定吧！

收益、績效各有不同

00929是高配息ETF，基金的成份股是選定獲利、高配息的個股為主，本來就不應該和權值型基金、或大盤的加權指數相互比較漲幅，而且光是台股第一權值股台積電（2330）的股價今年以來的64%漲幅，就打趴全部的高配息ETF，因為台積電的股息殖利率還不到2%，不會有高配息的ETF把台積電列為成份股的。

換句話說，此時你應該思考的是，想要每個月都有配息可以領？還是想要投入的資金增值快又多？ 若你是前者，那就再把00929繼續買下去；如果你是後者，那就應該去買市值型基金或是科技個股才對，當然此時你要承擔的投資風險也會比較高。

從當期配息率看配息高低

接著來談一談00929近期的配息縮水話題。所有基金的配息來源都是源自於淨值，淨值漲越多、配息才可能增加，所以只看00929的單月配息變動情形還不夠，要再觀察當期配息率（當期配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日的淨值×100％」）。

00929至今剛好配了一年共12次的配息，當期配息率從一開始的0.66%，最高上升到1%，最近則慢慢下滑到0.85%，雖然還是高出0.66%不少，代表領到的配息依然很多，但是因為會去買00929的受益人大多是長期的投資人，總不能讓當期配息率一直縮減，縮到基金受益人心慌慌，再加上00929帳面上的每股資本損益平準金還有3元左右、每股收益平準金也有0.64元，所以就算台股的除息季節已經到了尾聲，預期00929的每個月配息金額再縮減的空間也相當有限了。

從成份股看00929股價變動

最後來看股價變化。近期00929的股價從最高價21.78元跌到9月23日收盤價18.91元，跌幅13.3%（計入配息就沒有跌這麼多），很多基金受益人可能覺得受不了。

但是看看同樣條件下的...

00929的第三大成份股聯發科跌幅23.6%、第四大成份股 聯詠跌幅19.2%

就知道00929幫你守住了很多的跌勢。

至於00929能減緩科技成份股跌勢的原因則是今年7月，00929拉進了台灣大、遠傳這兩檔高配息的電信股，來當第二、第五大成份股，而且這兩個電信股近兩個半月的股價漲幅都達到15%左右，不但拉高了基金淨值，也為00929累積了不少資本損益平準金，再加上近期包括聯發科、聯詠等科技股股價都有逐漸打底完成的跡象，因此00929的長期投資價值還是存在的，投資人有個安穩的睡眠，應該是不成問題的！

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