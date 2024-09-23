降息到底投資股票還債券…全都要不就好？股魚：00961搭00933B、00937B
投資進化論，新的會比舊的好？從1843家上巿櫃公司選成長高息股，新一代月配機制ETF，FT台灣永續高股息（00961）有機會把銅板變金幣，心動能存嗎！
進入股市的下半場，整體的交易量下滑，意味著投資人對於風險控管的意識增加，而經典的股債分配比例，紛紛進入各大投資人眼中，那要怎麼分配比較好呢？
我們透過晨星的回測資料來檢討
100%股、100%債、60%股／40%債
來看風險回報比例的優劣...股票市場常說高風險高回報，每承擔一分風險就要有相對應的回報，透過風險回報比，可以衡量不同組合的回報狀況。
股票100%時：風險回報比0.666
債券100%時：風險回報比0.582
股60／債40時：風險回報比0.738
驚不驚喜、意不意外？原來透過搭配才會有最佳風險回報比。
在配置時可以用新生代產品來搭配，價格容易入手外，討論度也高！
像是股票的部分用00961 FT永續高股息ETF
這檔是富蘭克林針對台灣市場發行的ESG高股息產品，引進ROE成長篩選因子與ICE ESG評鑑制度，將高股息產品的設計推升到另一個高度。
像是債券的部分用00933B、00937B
這兩檔都是熱門的債券產品選擇。
透過適當的股債分配，可以降低部位風險與提高風險回報比，在這個詭譎的下半場，能讓投資人更有堅持的底氣喔！
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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