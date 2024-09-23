00938將打破00929、00878「鎖定產業別權重」框架？ 存股哥：目前高股息大多一招打到底

10月初凱基投信即將開幕一檔高股息00938，網路上號稱「00915的親弟弟」，不過是不是親弟弟不是重點，重點是它的選股邏輯可能在現在的高股息大亂鬥中殺出屬於自己的路。

目前各高股息的選股大多鎖定產業別權重後，再來就是個股間佔比的加加減減，例如：00929全都是電子股、例如00878是電子為主、金融為輔，無論選股因子再怎麼變化，大概就是這樣了。

高股息在去年因為ai題材表現一度領先大盤指數，但今年就回到高股息該有的樣子，而00938的選股邏輯就是要打破這樣的框架，它要的是「在任何環境下都適用的選股原則」。

在這樣的前提下電子、傳產、金融都不偏廢才能概括所有的投資環境，另外針對當下最有投資價值的產業拉高其佔比，依目前官網揭露的產業別權重，金融股佔比超過50%。

現在的金融股業績好、獲利高、又耐震，以目前的環境金融股是最有投資價值的產業別，因此佔比才會超過50%，但這個產業別權重比例可能會因為電傳金產業別的循環而有所改變，而且是大幅改變。

天下武功唯快不破，也許明年換電子股好，那這個50%的比例可能會全部變成電子股，後年換傳產好，那50%的比例可能又全部變成傳產，當然這只是依照目前有的公開資訊，我的個人解讀。

如果00938能真正做到跟著具有投資價值的產業走的話，那他可能真的可以在高股息間殺出一條路，因為目前的高股息大多都是一招打到底，沒有辦法讓本身的選股去符合當下最有投資價值的產業或個股。

00938上市後應該會滿常關注它的發展，畢竟它的選股邏輯確實可以修正當下高股息都有的小毛病，如果00938的方式行得通，那對整體投資環境還是有利的，這樣我們才有更好更強的ETF可以選擇。

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