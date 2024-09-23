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00878定期定股1年8個月「股息終破萬」！ 知美：吃漢堡不用管掉落的芝麻了

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝
台股示意圖。中央社記者翁睿坤攝

00878現金股利入帳 定期定股1年8個月現金股利成功破萬元

選擇持續將股息再投入 短期目標讓自己能夠平均每個月領到1萬元

2024年9月11號，00878國泰永續高股息，8月份收益分配的現金股利成功入帳，知美是從2023年開始，到每個月月底的最後一個工作日，就會不管價格固定買進一張00878，8月份除權息之前已經持續1年7個月時間，加上股息再投入成功累積20張。

隨著8月份，00878的現金股利再提升，知美領到手的現金股利也正式突破1萬元！雖然之後會持續將股息再投入，但是配息入帳的這天，知美還是決定好好幫自己慶祝。

早餐不再省錢吃麵包改去早餐店吃漢堡，知美一直以來跟大家分享，自己所追求的財務自由，並不是，錢多到花不完的自由，而是追求時間上完全掌握的自由，所以如果你是想要大富大貴的觀眾朋友，可能就比較難在知美的頻道上找到共鳴。

當然，吃漢堡不用管掉在桌上的芝麻，確實是讓人感到心情愉悅，但是每天晚上，不用看老闆臉色陪笑加班，可以自由分配自己的時間，對於知美來說，每天過得開開心心就是追求財務「自由」的真諦。

每個月定期定股1張 持續1年7個月

為什麼不是持有19張，而是20張呢？

因為知美固定會把股息再投入！但是既然已經決定要把領到的現金股利通通再投入，為什麼不選擇配息比較少的市值型，而是要選擇配息高的高股息呢？

過去的知美也不理解，為什麼台灣人偏偏喜歡高股息，但是自從今年4月，知美在遭遇變相的職場霸凌後選擇裸辭，待業的過程中，銀行帳戶突然沒有薪水入帳，但是每個月將近3萬元的固定開銷，房租、孝親費、伙食費，金錢的重擔還是在自己身上並沒有消失。

持有市值型ETF需要自己判斷買進賣出，自己打造自己的現金流，但是大多數的觀眾朋友之所以會選擇定期定額，就是因為自己沒有判斷股市高低點的能力。

原本就已經沒有工作了很擔心，結果賣出後股市大漲心情更鬱悶，股市大跌帳面虧損又捨不得賣出，持有高股息ETF，雖然不斷配息的過程中，對於生活順遂的人來說，需要自己將股息再投入有點麻煩，但是對於臨時需要現金流的人來說，配息自動入帳更簡單方便。

分享存股將近兩年時間 新來的觀眾朋友常常懷疑光說不練不用錢？

沒有問題43萬的對帳單貼在這裡！

每個月平均投入大約2萬元，不知不覺也成功累積40萬元，知美剛開始存股的時候也常常幻想世界上存在一套完美的公式，24歲的知美看著網路上30、40歲的大神，以為用一樣的方式就能夠變有錢。

但是你不知道的是，人家辛苦工作10年資產已經有1千萬，或是爸爸媽媽很有錢，每個月投入1萬、2萬元根本沒負擔，但你是剛畢業存款從零開始，每個月只有薪水3、4萬元，加上第一次面對股市漲跌，每個月幾乎是投入所有存款面對的風景根本不相同。

畢業四年時間傻傻存下500萬，知美不後悔做出的每一個理財決定，正因為過去傻傻存錢讓自己累積足夠多的資產，現在才能夠面對股市漲跌都心如止水，每個月定期定額投入8萬塊，投資理財沒有正確答案，你必須自己嘗試、摸索，找到屬於自己的存股節奏。

股息應該要什麼時候再投入？

有些人選擇領到股利的當下就投入，有些人選擇每個月分散再投入，有些人選擇用APP自動設定再投入，而知美是選擇，每年的第一個月一次把所有現金股利再投入。

正如前面所說投資理財沒有正確答案，知美的目的不是追求最高報酬率，而是化繁為簡讓一切變得更簡單...

2023年是知美存股的第一年，總共領到手上的878現金股利有7300元，為了方便所以湊整數，2024年1月，將所有股息再投入一次買下2張00878，所以知美這次領到的現金股利會在什麼時候再投入？

目前領到的現金股利有2萬5270元，一樣為了方便所以湊整數，明年沒有意外的話，2025年1月月底就會一次買下3張00878，短期目標讓自己能夠平均每個月領到1萬元，利用最近一次的配息0.55元，目前最新的市場價格22.28元預估，想要挑戰每個月平均月領1萬元，需要持有55張，總成本121萬元，想要挑戰平均月領3萬元，需要持有164張，總成本364萬元。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

知美Jimmy

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