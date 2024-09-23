快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

00922市值型ETF績效贏過大盤！ 下月將配息「本很夠」、景氣燈號「黃紅燈」還能投資

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

降息開展市場逐漸走過雜訊甚多的第三季，迎接下個月17日的台積電法說會，有機會成為引爆台股多頭的重要火種。

台股近期挑戰季線，ETF專家建議投資人可趁9月台股還在催油門時，提前布局緊跟大盤表現的市值型ETF，今年以來漲幅近3成的國泰台灣領袖50（00922），下個月即將迎來年度第二次配息，預計下周一（9/30）將有基金第一階段預估配息公告，獲市場大力關注。

專家指出，台股上半年漲多，即使第三季被打亂上漲步調，截止9/20，報酬率仍有26.47%，下個月開始柴火不斷，不僅有台積電法說會、美股也將迎來超級財報周，緊接著美國大選及年底作帳，作夢行情即將啟動，股市可望延續上漲攻勢，市值型ETF追蹤指數緊跟大盤表現，多檔在今年上半年已展現強漲動能，其中00922今年以來漲幅超越大盤，累積已漲28.27%，為基金帶來投資進帳。根據9/20淨值組成表，00922股利淨收入有0.54元，資本損益平準金達5.75元，可期待月底出爐的配息公告。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，上週「最強AI iPhone」開賣，台灣銷售量優於預期，第四季即將迎來消費旺季，AI需求強勁訂單潮湧現；再加上台灣自7月景氣燈號從亮紅燈轉向「黃紅燈」，也就是結構若保持健康，台灣的景氣有機會進一步升溫，投資人不需過於擔憂年中震盪再次上演，接下來可把握時機伺機布局。

存股達人說明，市值型ETF以超越大盤表現為設計邏輯，而相比傳統的市值型ETF，00922可說是新一代市值型ETF的代表作，最大特色是追蹤指數以市值代表性出發，但00922的投資邏輯與「台灣2050淨零排放」趨勢接軌，會優先納入低碳轉型分數佳的企業，淨零碳排近年已是企業發展的關鍵密碼，在碳價時代，高碳排公司勢必獲利會受巨大衝擊，00922是低碳投資的人氣新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

00922國泰台灣領袖50ETF基金 2330台積電 大盤 市值型 降息

延伸閱讀

00878「ESG高股息老牌代表」！00961進化版本的下一代？ 月配息、10元發行價

00687B降息2碼不漲反跌…該減債？ 網喊「別亂賣」：目標價50元！

0050一直買…需要用錢才賣！ 達人：莫忘初衷高股息、市值型都能投資

「降息幾碼」竟非決定債券漲跌的主要因素！ 專家：賺價差還是建議買股票

相關新聞

00922市值型ETF績效贏過大盤！ 下月將配息「本很夠」、景氣燈號「黃紅燈」還能投資

00922今年以來漲幅超越大盤，累積已漲28.27%...

00687B降息2碼不漲反跌…該減債？ 網喊「別亂賣」：目標價50元！

美國宣布降息後，債券ETF價格連三個交易日下挫，讓不少「債主」心好急！

006208每月一萬持續十年回測賺150幾萬！ 莎莉：投資成了精神糧食

不知道大家有沒有這種體驗，踏入投資理財後每每提及就會興奮，幾年下來投資成了我的精神糧食，寫了十年計畫也慢慢地在進度內完成。

00878「ESG高股息老牌代表」！00961進化版本的下一代？ 月配息、10元發行價

月配息，也是目前高息ETF的趨勢。高股息ETF百家爭鳴，投資朋友在選擇的時候，除了殖利率、穩填息之外，也可以依照自己的屬性，挑選積極動能型或者穩健抗跌型，來作為主要存股標的。

0050一直買…需要用錢才賣！ 達人：莫忘初衷高股息、市值型都能投資

去年高股息ETF績效好棒棒時，捫心自問是不是很希望能有更多錢投入高股息ETF？今年巿值ETF績效當道，心態就轉為高股息ETF不好，不能存。

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。