00922市值型ETF績效贏過大盤！ 下月將配息「本很夠」、景氣燈號「黃紅燈」還能投資

降息開展市場逐漸走過雜訊甚多的第三季，迎接下個月17日的台積電法說會，有機會成為引爆台股多頭的重要火種。

台股近期挑戰季線，ETF專家建議投資人可趁9月台股還在催油門時，提前布局緊跟大盤表現的市值型ETF，今年以來漲幅近3成的國泰台灣領袖50（00922），下個月即將迎來年度第二次配息，預計下周一（9/30）將有基金第一階段預估配息公告，獲市場大力關注。

專家指出，台股上半年漲多，即使第三季被打亂上漲步調，截止9/20，報酬率仍有26.47%，下個月開始柴火不斷，不僅有台積電法說會、美股也將迎來超級財報周，緊接著美國大選及年底作帳，作夢行情即將啟動，股市可望延續上漲攻勢，市值型ETF追蹤指數緊跟大盤表現，多檔在今年上半年已展現強漲動能，其中00922今年以來漲幅超越大盤，累積已漲28.27%，為基金帶來投資進帳。根據9/20淨值組成表，00922股利淨收入有0.54元，資本損益平準金達5.75元，可期待月底出爐的配息公告。

00922基金經理人蘇鼎宇表示，上週「最強AI iPhone」開賣，台灣銷售量優於預期，第四季即將迎來消費旺季，AI需求強勁訂單潮湧現；再加上台灣自7月景氣燈號從亮紅燈轉向「黃紅燈」，也就是結構若保持健康，台灣的景氣有機會進一步升溫，投資人不需過於擔憂年中震盪再次上演，接下來可把握時機伺機布局。

存股達人說明，市值型ETF以超越大盤表現為設計邏輯，而相比傳統的市值型ETF，00922可說是新一代市值型ETF的代表作，最大特色是追蹤指數以市值代表性出發，但00922的投資邏輯與「台灣2050淨零排放」趨勢接軌，會優先納入低碳轉型分數佳的企業，淨零碳排近年已是企業發展的關鍵密碼，在碳價時代，高碳排公司勢必獲利會受巨大衝擊，00922是低碳投資的人氣新選擇。

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