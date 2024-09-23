台股ETF受益人984萬人連創30周高 這檔蟬聯人氣王

台股ETF投資熱度持續火熱，總人數達984萬人，直逼千萬大關；根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，63檔台股ETF受益人最新一周增加59,868人，來到984萬2,495人，為連續30周創新高。進一步觀察近一周受益人數增加較多、超過萬人的台股ETF，僅1檔群益台灣精選高息ETF（00919），受益人周增14,790人，蟬聯本周人氣王。

據了解，由於00919成立以來六次持續穩定的階梯式向上配息政策深受存股族的喜愛，投資人紛紛搶在9月23日除息前上車；其他周增超過7,000人上榜的還有（00929）、（00915）、（00713）、（00918），這五檔全部也都是台股高息ETF，顯見高息ETF還是最受投資人青睞。

群益投信表示，台股ETF受益人數持續增加，今年來累計已增加逾317萬人，特別是台股高股息ETF越來越受投資人青睞，認為是以存股為目的，參與台股行情的極佳工具。市面上目前共有22檔高息ETF可供選擇，台股高息ETF穩定的高息配息政策以及精選選股資本利得與填息能力的好表現，都是投資人在選擇標的時須考量的因素，最佳的高息ETF的選股要同時兼具營運成長以及股息收益，投資人可依照不同理財目的需求以及配息時間搭配做選擇。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，高股息ETF在台灣儼然已成為打造未來現金流，不可或缺的最佳投資工具，儘管台股近期走勢震盪，但對存股族而言，逢黑就買反而是逢低布局的時機點。台股整體來看，基本面仍屬穩健有望呈現成長態勢，建議投資者在選前震盪期間開始進行中長期布局，以把握未來的投資機會。