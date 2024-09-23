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00757成分股2進2出 增加 AI 整合、資安兩大龍頭廠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

今年來大漲超過三成的統一FANG+ ETF（00757）要換股囉！根據指數公司ICE Data Indices報告，尖牙指數（FANG+ Index）9月季調整，成分股新增資安龍頭大廠CrowdStrike(CRWD.US)、全球資訊服務管理商龍頭ServiceNow(NOW.US)，新增持股瞄準網路安全板塊、AI整合方案，更多角度覆蓋AI商機；並剔除特斯拉(TSLA.US)、雪花(SNOW.US)，成分股調整於9/20美股盤後生效。

統一FANG+經理人林良一指出，隨著數位化進程的加速，企業和個人面臨的網路威脅愈加嚴峻，全球對於網路安全解決方案的需求也在不斷上升。CrowdStrike為美國資安大廠，是EDR市場龍頭企業，同時也是終端偵測軟體市場的領導者。即使歷經7月中旬的當機事件，營收及獲利還是繳出亮眼成績單，全面優於預期。CrowdStrike的平台和技術優勢強勁，客戶需求仍高，9月中旬宣布將擴大與輝達、亞馬遜的創業加速器合作，該計劃預計將擴大美國網路安全公司的全球影響力，CrowdStrike營運長線看俏。

ServiceNow則是全球資訊服務管理(IT Service Management, ITSM)領導者，協助客戶規劃、營運、優化和管理IT系統，2018年富比士雜誌甚至將其評為全球最具創新力公司榜首，財星500強企業中有85%為其客戶。ServiceNow推出的NowAssistAI生產力平台，為客戶更有效率地提供解決方案。今年更與Nvidia強強聯手，積極將AI整合進其雲端平台，預估可減少70%~90% IT工作程序，並提高至少50%的新軟體編寫效率。ServiceNow營收多年來一直以兩位數的速度成長，在AI浪潮下，後續爆發力可期。

林良一表示，AI蓬勃發展之際，AI終端設備將陸續普及，包含AI手機、AI PC等AI終端設備滲透率將越來越高，資安重要性隨之與日俱增，CrowdStrike的重要性將不在話下。另一部分則是AI的整合性運用，當前在破壞式創新的殺手級應用出現之前，將AI整合進既有平台則是另一種穩紮穩打的作法，ServiceNow則是其中之一。FANG+指數將EDR市場龍頭CrowdStrike、以及雲端解決方案的佼佼者ServiceNow納入指數，將可以更廣泛的受惠AI紅利。

原FANG+成分股皆是科技巨頭，在AI市場就佔有一席之地，FAANMG的6檔核心尖牙股不變，包括臉書、蘋果、亞馬遜、網飛、微軟及Google。微軟、Google、Meta為大語言模型領導者；雲端龍頭微軟、Google、亞馬遜；GPU龍頭輝達；IC設計與網通龍頭博通；及具備成熟用戶群體的手機龍頭蘋果、作業系統龍頭微軟。現在再加入資安及雲端整合方案兩大面向，一網打盡AI各應用領域的未來商機。

投資追蹤FANG+指數的00757短中長期報酬率在同類型ETF中皆名列前茅，成立以來更已創造超過三倍的投報率。

00757統一FANG+ AI

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