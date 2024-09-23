006208每月一萬持續十年回測賺150幾萬！ 莎莉：投資成了精神糧食

莎莉的投資日常

不知道大家有沒有這種體驗，踏入投資理財後每每提及就會興奮，幾年下來投資成了我的精神糧食，寫了十年計畫也慢慢地在進度內完成。

可以理解為什麼投資比我想像得多更多，理由是為了存錢造就自己的本業跑起來，資產累積的過程也促使自己越存越多，甚至開始明白投資對自己的意義。

我的十年目標沒有寫得很複雜，只寫了資產金額和股利金額，剩下的讓自己想盡辦法完成。

一起享受投資吧！就算是一點點的投入也不要就此放棄，相信自己真的能做到就一定可以，內心比我們想的更強大的；共勉之。

一起走在投資的路上，看見屬於自己的風景

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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