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00878「ESG高股息老牌代表」！00961進化版本的下一代？ 月配息、10元發行價

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

ESG永續高股息的老牌代表，非00878莫屬。

最近市面上推出新一代的「ESG永續高息ETF」，有何不同之處？

我們先來複習一下00878的選股邏輯：

1.MSCI ESG評級為BB級以上
2.殖利率的穩定性（剔除後10％）
3.按照股利分數排名
4.按照股利分數加權比重

首先你得先釐清，我們存高股息ETF，應該都希望有這兩項期待：

1.高股息殖利率應高過債息
2.成長性不要太差

這樣存高股息才有辦法股息、價差雙收。

我們來看這項ICE台灣高息指數，選股邏輯如下：

1.流動性篩選（上市櫃前300大）
2.獲利率篩選：近一年ROE為正
3.ESG篩選：Sustainalytics ESG 風險評分低於30
4.股利率排序
5.ROE成長率做加權
6.限制個股最高權重10％，在電子與非電的佔比約為6：4算是很標準的規則與配比。

從2017年迄今的回測指數，在績效與波動度表現都相當不錯，由於我屬於保守派投資人，這個「抗跌」也是我最看重的特性。

至於月配息，也是目前高息ETF的趨勢。高股息ETF百家爭鳴，投資朋友在選擇的時候，除了殖利率、穩填息之外，也可以依照自己的屬性，挑選積極動能型或者穩健抗跌型，來作為主要存股標的。

現在現金流當道，存股領息似乎成了顯學，但R爸還是必須提醒大家，若成立時機在股市正熱的時機，就有可能因為後續大盤下跌，使資本損益平準金縮水，會導致配息變少，殖利率下降。這點也需要多加考量。

不過真金不怕火練，空頭才是高股息的期中考，我們就繼續看下去，看看誰才是「真.高股息ETF」吧！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00961臺灣ESG永續高息 ETF ROE 季配息 月配息

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