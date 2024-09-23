0050一直買…需要用錢才賣！ 達人：莫忘初衷高股息、市值型都能投資

一直買一直買...要買巿值ETF還是高股息ETF!

高股息ETF真的不能買嗎？

昨天上的影片是開箱一檔新的月配高股息ETF，它的特色是ROE選股、選股池全上巿櫃公司、一年選二次分別在五月及11月。

財經雪倫看到好幾則留言提到月配高股息ETF績效不如季配、買高股息ETF不如買巿值ETF等。

老實說，我看到這幾則留言有那麼一點點忍不住想搖頭嘆息（老人症狀，無誤！）為什麼呢？

財經雪倫一直覺得投資前一定要清楚投資目的不要人云亦云

我認同

巿值ETF績效會大於高股息ETF

季配息高股息ETF績效會大於月配高股息ETF

雪友可以觀察為什麼成分股可能差不多，績效有差異？原因很簡單，因為把息領出來就少了再投資的效果，股息取出來的時間愈頻繁再投資的效果就愈少。

想想當時投資（月配）高股息ETF的目的是什麼！

去年高股息ETF績效好棒棒時，捫心自問是不是很希望能有更多錢投入高股息ETF？今年巿值ETF績效當道，心態就轉為高股息ETF不好，不能存。

哎喲，不要那麼現實嘛！親愛的雪友啊...投資莫忘初衷。

以財經雪倫來說，我很清楚現階段投資月配高股息ETF 目的是為了達到月領現金流的目標，我不期待它有太多的資本利得但希望它有穩定的配息。

我也有投資巿值ETF，我期待的是它的資本利得反而不是它的配息。

因為清楚投資的目的及產品特色，所以不會有過度的期待。

最近周冠男教授新書「長期買進」很紅，我看了好多支他受訪的影片，分享幾個有趣的觀察：

買瑪莎拉蒂的車是想到能再買的車就1-2台，不想停紅綠燈時變車友俱樂部所以開部好車犒賞自己。

重點來了他買車是用貸款不是賣0050買的，因為車貸利率很低，他賣0050是因為女兒去國外讀書需要用錢才賣，賣出時没有看線圖賣在150多元，但後來也有買在170、180元價位。

0050一直買一直買需要用錢時才賣。

90%買股票ETF。周教授只買台股、美股巿值ETF他有錢就買，因為稅制關係買巿值ETF利益大於高股息ETF，需要用錢再賣就好。

周教授在受訪影片提到一個重點他目前仍有月收入，所以不需要月配ETF現金流，高股息ETF會被扣稅及二代健保所以不利投資。

財經雪倫的看法

每個人的需求不同，退休後除了勞退以外，如果希望能有月現金流最簡單的方法是投資月配ETF，我們退休後沒有正職收入，以2024年來說，個人總收入42.3 萬元以下不用繳稅， 也就是一個月實際領到的股息35,250元以下不用扣稅（ETF會有平準金、資本利得項目，實際上領的股息收入會少一些）如果是單買一檔月配高股息ETF超過二萬元會被扣二代健保費，可以買二檔或是跟另一半各買一檔，這樣就可以控制單筆二萬以內，免扣二代健保費。

台灣稅制的關係，如果只買巿值ETF，我們需要用錢時賣出是不會扣任何的資本利得稅、二代健保費，加上投資巿值ETF有累積效果，所以如果年輕人、不缺月退現金流，投資巿值ETF未來會有很好的效果。

財經雪倫目前定期定額投資巿值ETF，我覺得巿值ETF、產業ETF這類價格波動高的產品用定期定額扣款搭配逢低加碼會有很不錯的效果。我投資高股息ETF的方式是用殖利率反推合理價單筆買進。

每個人的需求不同投資没有絕對正確只有選擇適合自己的產品及方式。

最重要的是清楚自己為何而投資。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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