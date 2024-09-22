台股市值型ETF 搶鏡

第3季股票市場進入震盪整理階段，尤其以AI為主的科技股面臨雜音，出現不小修正。展望第4季，綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託ETF前五大發行商看法，建議布局股台股市值、投資等級債等類型的ETF，迎戰今年最後一季。

不同於第2季多數看好日本股市、第3季主要看好美國科技股，前五大ETF發行投信業者對於海外市場看法出現變化，第4季看法分歧，半導體獲得兩票、地產一檔、美國市值型一檔、新興市場一檔，大致仍是以美股為主。至於台股則延續以市值型為多數、債券也配置長天期投資等級債為主。

五大投信推薦第4季ETF

展望第4季，富邦投信投資策略師徐翊達指出，現階段配置更傾向股債各半。股票以市值型的富邦台50為主，配比約40%；搭配明年受惠美元回流亞洲趨勢，如富邦越南等新興市場的成長機會，配比約10%。債券方面，由於已經進入降息循環，美國公債價差吸引力下降，更推薦富邦全球投等債為主的投資等級企業債。

在台股部分，元大投信指出，臺灣50指數成分股主要為上市電子權值股，參與科技成長趨勢，帶動市場資金長期聚焦。據Factset預估，臺灣50指數成分股今年EPS年增率約30%，若以今、明兩年合計成長率來看，有將近六成增長，在美股表現穩定下，將是潛在資金回流主要買超標的，可望帶動臺灣50指數表現優於大盤。

針對科技股後市表現，國泰投信指出，目前最新AI晶片供應狀況打破先前市場的擔憂，可說是供不應求，加上降息啟動後美股將波段落底反彈，在經濟未衰退的預防性降息情境下，後市表現受到高度看好。

投信法人進一步說明，受惠AI需求旺盛，加上進入第4季電子產品出口旺季，半導體與電子零組件仍是主流，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，掌握具產業前景、成長潛力的題材。

隨著聯準會降息2碼，就債券市場來看，群益投信指出，參考過往降息後債券資產表現，長天期投資等級債表現亮眼，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債提供明顯吸引力，投資人亦不妨透過債券ETF來掌握布局。