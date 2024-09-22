台股市值型ETF 搶鏡

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股。（聯合報系資料庫）
台股。（聯合報系資料庫）

第3季股票市場進入震盪整理階段，尤其以AI為主的科技股面臨雜音，出現不小修正。展望第4季，綜合元大、國泰、群益、富邦、中國信託ETF前五大發行商看法，建議布局股台股市值、投資等級債等類型的ETF，迎戰今年最後一季。

不同於第2季多數看好日本股市、第3季主要看好美國科技股，前五大ETF發行投信業者對於海外市場看法出現變化，第4季看法分歧，半導體獲得兩票、地產一檔、美國市值型一檔、新興市場一檔，大致仍是以美股為主。至於台股則延續以市值型為多數、債券也配置長天期投資等級債為主。

五大投信推薦第4季ETF
五大投信推薦第4季ETF

展望第4季，富邦投信投資策略師徐翊達指出，現階段配置更傾向股債各半。股票以市值型的富邦台50為主，配比約40%；搭配明年受惠美元回流亞洲趨勢，如富邦越南等新興市場的成長機會，配比約10%。債券方面，由於已經進入降息循環，美國公債價差吸引力下降，更推薦富邦全球投等債為主的投資等級企業債。

在台股部分，元大投信指出，臺灣50指數成分股主要為上市電子權值股，參與科技成長趨勢，帶動市場資金長期聚焦。據Factset預估，臺灣50指數成分股今年EPS年增率約30%，若以今、明兩年合計成長率來看，有將近六成增長，在美股表現穩定下，將是潛在資金回流主要買超標的，可望帶動臺灣50指數表現優於大盤。

針對科技股後市表現，國泰投信指出，目前最新AI晶片供應狀況打破先前市場的擔憂，可說是供不應求，加上降息啟動後美股將波段落底反彈，在經濟未衰退的預防性降息情境下，後市表現受到高度看好。

投信法人進一步說明，受惠AI需求旺盛，加上進入第4季電子產品出口旺季，半導體與電子零組件仍是主流，建議投資人可分批布局半導體相關ETF，掌握具產業前景、成長潛力的題材。

隨著聯準會降息2碼，就債券市場來看，群益投信指出，參考過往降息後債券資產表現，長天期投資等級債表現亮眼，加上現階段殖利率仍處相對高點，存債提供明顯吸引力，投資人亦不妨透過債券ETF來掌握布局。

債券ETF 富邦投信

延伸閱讀

元太、閎康 押中長天期

弘塑、家登 押中長天期

聚陽喊衝 挑中長天期

志聖、均豪 瞄準長天期

相關新聞

00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

台股市值型ETF 搶鏡

第3季股票市場進入震盪整理階段，尤其以AI為主的科技股面臨雜音，出現不小修正。展望第4季，綜合元大、國泰、群益、富邦、中...

00878存520張…月薪僅3萬怎做到？ 小師傅提三點：存錢、槓桿、想辦法提升收入

一般小資族要如何存到520張00878？

短線當沖…最終「3億賺不到5萬」！ 存股哥：何不單純長期持有、股息再投入就好

前天收到一個老鐵的訊息，他說從今年5月因為野心龐大，開始沈迷短線、當沖交易，短短幾個月總交易價金突破3億元，曾大賺、大賠超過百萬，在付出高昂的稅金、手續費後，最終只賺了不到五萬元。

00944成交量遠低於00939、00946、00940…但卻最接近發行價？ 其實績效與量無關！

真正影響ETF漲跌的，是它的編制規則到底有沒有競爭力！與成交量無關...

00713、00878、00915、00918、00919高股息「濾網」分析！R爸：近年績效它最好

瞭解一下高股息ETF吧！來認識一下，最熱門的幾檔高股息ETF，它們的「濾網」是如何運作的，以及產業分布佔比又是如何？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。