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00878存520張…月薪僅3萬怎做到？ 小師傅提三點：存錢、槓桿、想辦法提升收入
最近收到很多朋友的私訊，問我說一般小資族要如何存到520張00878？其實，所有的方法都在我的文章裡，我沒有任何藏私。
我相信，如果你每一篇文章都有認真看，一定會有你要的答案。今天，我就再簡單整理一下，分享該如何開始。
首先，對於小資族...
第一個問題就是「沒有錢」
所以，存股的前提就是必須先去外面賺錢（存本金）；雖然這是廢話，但在現實社會中，很多人連基本的控制消費、儲蓄都做不到。
第二點是開槓桿
適當的槓桿可以讓資產倍增，但如果你在沒有借錢投資的情況下都賺不到錢，就不應該去借信貸或質押，這樣只會讓自己成為更大顆的韭菜。
因為槓桿是加速和放大的工具，失敗的話會讓自己變成「重肥的大韭菜」。
第三點，也是最重要的一點，就是如何提升收入才是王道
不然，你月薪只有3萬，再怎麼縮衣節食，也要存很久才能存到500張！
你們要知道，很多千張大戶的真正資產是來自本業。他們不是靠股市發家致富的，而是本業強大後，進入股市一次就買幾百萬、幾千張的股票，而不是一開始從股市每個月只投幾千元、幾萬元慢慢累積起來的！
所以我的方法就是
想辦法去增加收入
並善用槓桿來投資
免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責
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