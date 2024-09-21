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短線當沖…最終「3億賺不到5萬」！ 存股哥：何不單純長期持有、股息再投入就好

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

前天收到一個老鐵的訊息，他說從今年5月因為野心龐大，開始沈迷短線、當沖交易，短短幾個月總交易價金突破3億元，曾大賺、大賠超過百萬，在付出高昂的稅金、手續費後，最終只賺了不到五萬元。

付出大量心力，得失心變得很重，每天都覺得很疲倦，而這樣的代價換來的就是從5月到現在，平均大概一個月淨賺不到一萬塊錢。

類似的故事你一定聽過很多很多，也或許在這個當下你就是沈迷短線、當沖交易中而無法自拔的人，早上看台股、晚上看美股、週末回顧總體經濟，但最終成果確不如預期。

要短線、要當沖要做任何模式的投資當然沒有問題，但如果最後的成果不是你要的，甚至虧損連連，那我可以說這個方式絕對不適合現在的你。

重劍無鋒、大巧不工，有沒有可能回歸初衷，單純的長期持有、股息再投入，有能力的話可以適度加上槓桿，穩定的去累積資產、創造現金流，反而是更適合你的方式？

我一直相信存股人有無限的可能，因為我自己就是從一個月薪3萬塊，平凡到不能再平凡的小資族，靠存股及財商知識到現在創造一年50萬以上股息，36歲總資產衝到近800萬。

如果看到這篇文章的你在投資之路上還是很迷茫，我覺得你可以試試長投存股的方式，也許試過之後你就會開始體會到，那種資產不斷累積，以及股息現金流源源不絕的魅力。

免責聲明：所有內容基於公開及一般資訊的心得分享，文章內容不構成買賣投資建議，本人不推薦任何投資標的及操作方式，投資人得自負盈虧

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 月薪 當沖 資產

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