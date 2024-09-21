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00944成交量遠低於00939、00946、00940…但卻最接近發行價？ 其實績效與量無關！

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。路透社
台股示意圖。路透社

股市爆料同學會．徐永利-一生只愛944】

不少投資人買ETF看的是「人氣」，以為有量的ETF才會漲，沒量的ETF不會漲。

其實這是很大的誤會，真正影響ETF漲跌的，是它的編制規則到底有沒有競爭力！

別的不說，我們看00944就好，每天成交2500張，量好少喔！

一經比較...

00939每天成交12,000張
00946每天成交14,000張
00940每天成交56,000張

量好多喔！每一檔量都很大...

不過你現在看股價會發現，奇怪，怎麼是量最少的00944最接近發行價？不是量比價先行嗎？

其實這套邏輯是用在個股的！ETF根本行不通啊...

我來跟你說原因，因為ETF買的是「一籃子股票」，量多量少根本沒有關係的。

例如00944跟00940都有中信金，只要中信金上漲，00944跟00940都會受益，根本和00944與00940的成交量無關。

主要還是這一籃子股票買的是什麼，整體的表現到底好不好，這才是真正影響ETF績效的關鍵！

現在我們來看看交易量大的ETF表現如何，過去3個月，如果連同配息一起計算

00946跌9.49%
00940跌5.83%
00939跌2.06%

00944跌1.18%

00944交易量、規模都最小，但是表現是最好！所以不要再被成交量誤導了！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 00944野村台灣趨勢動能高股息 00946群益科技高息成長 ETF 成交量 月配息

股市爆料同學會

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